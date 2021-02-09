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’de bozuk zemin dikkat çekti!

çeyrek finalinde ile arasındaki maç öncesinde ’nın zemini alarm veriyor. Futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıktığında zemini kontrol ettiler. Zemindeki, bozukluklar dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 21:03 Son Güncelleme: 9.2.2021 21:04 ABONE OL
Kadıköy’de bozuk zemin dikkat çekti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki maç öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemini alarm veriyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında derbide Galatasaray'ı konuk etmişti.

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Kadıköy’de bozuk zemin dikkat çekti!
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