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'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

'in 24. haftası geride kalırken Gabonlu golcü sergilediği performansla sezona damga vurdu. Hatayspor'un yıldızı bu sezon 17 gol attı. Süper Lig gol krallığında ilginç bir tablo söz konusu. Yabancı futbolcular gol krallığı listesine damga vurdu. Boupendza, Larin, Aboubakar, Maxım, Bakasetas gibi isimler zirvede yer alırken bir isim hariç yerli oyuncular gol krallığının ilk 20 sırasında yer alamadı. Yalnızca attığı 8 golle listede 8. sırada yer aldı...

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Giriş Tarihi: 9.2.2021 17:07 Son Güncelleme: 9.2.2021 17:12 ABONE OL
Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

Her transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan isimler kimi zaman istenilen performansı veremiyor. Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzonspor'da Afobe, Fenerbahçe'de Samatta, Göztepe'de Idaye, Antalyaspor'da Lukas Podolski bu sezon tabelaya çok fazla etki edemedi. Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu hariç bu sezon yerli oyuncular gol krallığı listesinin ilk 20 sırasına giremedi.

ZİRVEYE AORON BOUPEDNZA İMZASI!

1996 doğumlu Boupednza bu sezon sergilediği performansla Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'i peşinde taktı. Golcü oyuncuya yurt dışından da teklifler var. Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Boupendza, şimdiden 17 gole ulaştı. Sol ayağını çok etkili kullanan Boupendza, Bordeaux'tan transfer edilmişti.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

YABANCI OYUNCULAR YERLİLERİ SOLLADI!

'de bu sezon yabancı oyuncular, sergiledikleri performans ve attıkları gollerle yerli oyuncuları solladı. Gol krallığı listesinde zirvede yer alan Boupendza'nın 17 golü var. Beşiktaş'ın golcüleri Larin ve Aboubakar da 12 golle ikinci sırada. Gaziantep FK'nın 10 numarası Maxım'ın 11 golü, Trabzonspor'un devre arasından Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas'ın ise 9 golü var. Denizlispor'un golcüsü Rodallega, Galatasaray'dan ayrılan Diagne de 9 gol attı.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

Bu isimlerin ardından 8. sırada yer alıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adem Büyük, attığı sekiz golle ligin en fazla gol atan yerli futbolcusu konumunda.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

'ü gönderen Galatasaray'da en fazla gol atan yerli futbolcular ise üçer golle Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Taylan'ın da birer golü var.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN İLK SIRADA

Sezon başı ve devre arasında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe'de en golcü oyuncu Mame Thiam. 7 golü bulunan Thiam'ı 5 golle Samatta ve Pelkas takip ediyor. Yerli oyuncular arasında ise Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu 4 golle Ozan Tufan...

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

Mert Hakan Yandaş'ın 3, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün 2, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz'in ise birer golü var.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ LARİN VE ABOUBAKAR SIRTLADI

Siyah beyazlılarda en çok gol atan oyuncular arasında Larin ve Aboubakar var. Larin'in ve Aboubakar'ın 12'şer golü var. Yerli futbolcular arasında ise Oğuzhan'ın 2, Gökhan Töre ve Necip Uysal'ın birer golü var.

Trabzonspor'da Berat Özdemir'in 3, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ın ise birer golü var.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

ADEM'DEN SONRA HALİL AKBUNAR VE MUHAMMET DEMİR!

Gol krallığında 8 golle sekizinci sırada yer alan 'ün ardından ligde en çok gol atan yerli futbolcular arasında Göztepeli Halil Akbunar ve Gaziantep FK forveti Muhammet Demir var. Bu sezon Halil ve Muhammed 6'şar gol attı.

Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

Antalyaspor'un genç forveti Gökdeniz Bayraktar da 5 golle takımına katkı verdi. Uğur Demirok da stoper olmasına karşı attığı 5 golle dikkat çekti.

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Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...
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