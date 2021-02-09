Süper Lig'de dikkat çeken detay! Yabancı futbolcular damga vurdu ilk 20'de sadece...

BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ LARİN VE ABOUBAKAR SIRTLADI

Siyah beyazlılarda en çok gol atan oyuncular arasında Larin ve Aboubakar var. Larin'in ve Aboubakar'ın 12'şer golü var. Yerli futbolcular arasında ise Oğuzhan'ın 2, Gökhan Töre ve Necip Uysal'ın birer golü var.

Trabzonspor'da Berat Özdemir'in 3, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ın ise birer golü var.