Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - ZTK Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı yayın...

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KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.