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CANLI İZLE - ZTK maçı A Spor canlı yayın...

(ZTK) çeyrek final maçları kapsamında ’ı sahasında konuk ediyor. ’de 2. Sırada yer alan siyah-beyazlılar deplasmanında rakibi karşısında hata yapmamak ve yarı finale adını yazdırmak istiyor. 'nda oynanan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler “ canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları burada…

Giriş Tarihi: 11.2.2021 21:13 Son Güncelleme: 11.2.2021 21:13 ABONE OL
Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - ZTK Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı yayın...

Konyaspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Ligin 2. sırasında yer alan Beşiktaş, rakibi Konyaspor karşısında deplasmanda kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Saat 20.45'te ilk düdüğün çaldığı mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler " Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;


Aşağıda yer alan A Spor canlı izleme bağlantısıyla karşılaşmayı kesintisiz olarak keyifle izleyebilirsiniz…

ASpor CANLI YAYIN

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI A SPOR CANLI İZLE | TIKLAYINIZ…

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.


CENK TOSUN İLK 11'DE

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İttifak Holding Konyaspor'da 3 değişiklik

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

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Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - ZTK Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı yayın...
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