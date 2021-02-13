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Son dakika: 'dan transfer açıklaması

Atakaş 'da oynadığı futbol ve attığı gollerle sezona şimdiden damgasını vuran transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. 'Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli' diyen yıldız golcü, Fenerbahçeli 'le de ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:53 Son Güncelleme: 13.2.2021 10:00 ABONE OL
Son dakika: Aaron Boupendza'dan transfer açıklaması

Bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Aaron Boupendza, tüm dikkatleri üzerine çekti. Beinsports'a konuşan Boupendza, transferle ilgili açıklamalar da yaptı.



Hatay'da olduğum ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübüm bana güvendi, çalışmalara devam ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada insanlar çok misafirperver. Hatay'dan çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. Hatay'a gelmeden önce burayı çok bilmiyordum. Değişik kültürlerden insan var. Barış içinde yaşıyorlar. Buraya gelmemde bunlar etken oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Bazı taraftarlar attığım gollerin bu kadar güzel olmasını künefeye bağlıyor! Ben de gülüyorum buna ama açıklaması zor. Kendiliğinden olan şeyler; herkesi mutlu etmesi güzel."

TRANSFER VE MESUT ÖZİL SÖZLERİ
"Futbolda her şey çok hızlı ve değişken. Savaşmaya ve mücadeleye devam etmek önemli. Şimdilik Hatayspor'dayım. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli. Türkiye'de çok iyi futbolculara karşı oynadım. Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di. Onu da gördük."

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Son dakika: Aaron Boupendza'dan transfer açıklaması
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