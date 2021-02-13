Son dakika: Aaron Boupendza'dan transfer açıklaması





Hatay'da olduğum ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübüm bana güvendi, çalışmalara devam ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada insanlar çok misafirperver. Hatay'dan çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. Hatay'a gelmeden önce burayı çok bilmiyordum. Değişik kültürlerden insan var. Barış içinde yaşıyorlar. Buraya gelmemde bunlar etken oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Bazı taraftarlar attığım gollerin bu kadar güzel olmasını künefeye bağlıyor! Ben de gülüyorum buna ama açıklaması zor. Kendiliğinden olan şeyler; herkesi mutlu etmesi güzel."