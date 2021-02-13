Usta yazar Fenerbahçe-Galatasaray gerginliğini değerlendirdi! "Türk futbolunun kâbusu..."

Türk futbolunun gündem oldukça yoğun. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği, derbideki VAR kararları... Son dönemde ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalar. Sabah'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Murat Özbostan'ın gündemdeki gelişmelere dair sorularını yanıtları. İşte o yorumlar...
Dört büyük takım, ligde ilk 4 sıraya yerleşti. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puanda. Trabzonspor 42 puanla takipte. Nefes nefese bir yarış var. Ortak noktaları VAR kararlarını beğenmemeleri. Şampiyonu VAR mı belirleyecek?
Şampiyonu bırakın VAR'ın, bırakın puanın, bırakın ikili averajın belirlemesini belki de bir gol belirleyecek... 40 yıldır futbolun içindeyim, böylesine nefes nefese bir yarışa pek şahit olmadım. Genelde 1-2 takım çekişir, diğerleri kopardı. Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışıyla onun da yukarıyı zorlamasıyla üç takımın eşit, Trabzonspor'un biraz daha az şansıyla, lig büyük bir stresle devam ediyor.
Türk hakemliğine ve onları yönetenlere asla güvenmiyorum. VAR'ı havlu niyetine kullanıyorlar. Korkuyorlar... Futbolcudan korkuyorlar, futbolcuya cilve yapmak için yarışıyorlar ve kötü kararlar veriyorlar. Artık TFF, gereksiz bir mahremiyet peşinde. En son derbide, Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Tamam görüntüye göre Ozan Tufan 3-5 cm ofsaytta ama TFF keşke bütün detaylarıyla bu golün nasıl iptal edildiğini gösterebilseydi. Alman Futbol Federasyonu bunu gösterdi ama bizimkiler gösteremiyor. Gösteremediğinde de insanların aklına bin türlü entrika geliyor. Zannetmeyin ki VAR kararları, ofsayt çizgileri önümüzdeki haftalarda devam etmeyecek. Daha da vahim bir şekilde devam edecek.
UİLENBERG'İN ANLATTIKLARINI BABAM DA BİLİYOR
MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg hakemlerle buluştu. "VAR hakemleri gri pozisyonlardan uzak dursun, el tamamen yüze hamle yapıyorsa faul verin, ayak basma pozisyonunda defans oyuncusu topa dokunduktan sonra ayağa temas ediyorsa faul vermeyin gibi" uyarıları dikkat çekti. Ne dersiniz?
Uilenberg'i 30 yıldır tanırım. 25 gün Arabistan'da aynı odada kaldık. Birbirimize yan hakem çıktık. İyi insandır, dürüsttür, bilgilidir de Türk hakemliğine katkısı yok ama aldığı 10-15 bin euro'luk güzel bir para var. Uilenberg'in söylediklerini babam da biliyor. Kabul, VAR protokolünde gri pozisyonlara karışılmasın ama Türkiye'de öyle gri bile olmayan pozisyonlara karışıldı, siyahlara müdahale edilmedi. Bu durum da spor kamuoyunu derinden yaraladı.
İŞLER İYİ GİDERKEN HEPSİ BEYEFENDİ
İrfan Can, Fenerbahçe'ye imza attı. Tartışmalar bitmiyor. Önce Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'da oynamak istiyordu" dedi. Ardından Emre Belözoğlu, "Sana ne benim sözleşmeli oyuncumdan" çıkışı yaptı. Bu tür açıklamaları nasıl buluyorsunuz?
Türk futbolunun en önemli kâbusu idarecilerdir. Hepsi işler iyi giderken birer beyefendi numunesidir. İşler biraz kötü gitti mi ya da biraz kuyruklarına bastınız mı, inanılmaz çirkin ve çirkef bir portre ortaya çıkar. Asla bunu şu idareci bu idareci ya da şu takım bu takım açısından söylemiyorum. Hepsi aynı. Yeter ki biraz menfaatlerine dokun. Yeter ki biraz kuyruklarına bas. İşleri iyi giderken, taraftarlarına yalamalık yapan, işler kötü gittiğinde ise bucak bucak kaçan birtakım Türk takımı yöneticilerinden iğreniyorum.
EROL BULUT'UN KARİZMASI YOK
Erol Bulut çok tartışılıyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir hoca değişikliğine daha gider mi?
Hiç zannetmiyorum. Erol iyi insan, iyi çocuk ama kazandığı veya kaybettiği maçlardan sonraki konuşması bana heyecan vermiyor. Karizma çok şeydir. Örneğin; Terim, örneğin Sergen... Eleştirsek de zaman zaman haksız bulsak da gerek maç sonu toplantılarında gerekse saha içinde müthiş etkileyici elektrik yayıyorlar. Bunun adı auradır. Maalesef Bulut, bu auradan yoksun.
SERGEN HOCA ASLA KAÇAK DÖVÜŞMÜYOR
Sergen Yalçın hem kupada hem de ligde yoluna devam eden 4 Büyükler içindeki tek takım. Hoca, "Başkanın sözlerinden rahatsız oluyorum. Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur" çıkışı yaptı. Sergen Yalçın ne istiyor, neden bu çıkışı yapmış olabilir?
Sergen Yalçın yüzde 100 haklı. Yönetimin sözleri boş... Sergen Yalçın niye haklı biliyor musunuz? Başarılıysa ki bence çok çok çok başarılı, yönetim olarak önüne sözleşmeyi koyarsınız, "Buyur imzala" dersiniz. Öyle alaturka laflarla ne Sergen hocayı ne de taraftarı oyalamayın. Beşiktaş şu anda büyük bir zorluğu başarıyor. Diğer takımlar çok pahalı.
Beşiktaş da pahalı ama onlar kadar değil. Türkiye'de en iyi futbolu oynayan onlar. En iyi mücadele eden de onlar. Ve Sergen hoca asla kaçak dövüşmüyor. Zaman zaman hata yapıyor eleştiriyoruz ama içi dışı, özü sözü doğru bir insan. Çocukluğundan tanırım. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle.