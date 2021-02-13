Usta yazar Fenerbahçe-Galatasaray gerginliğini değerlendirdi! "Türk futbolunun kâbusu..."

SERGEN HOCA ASLA KAÇAK DÖVÜŞMÜYOR



Sergen Yalçın hem kupada hem de ligde yoluna devam eden 4 Büyükler içindeki tek takım. Hoca, "Başkanın sözlerinden rahatsız oluyorum. Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur" çıkışı yaptı. Sergen Yalçın ne istiyor, neden bu çıkışı yapmış olabilir?

Sergen Yalçın yüzde 100 haklı. Yönetimin sözleri boş... Sergen Yalçın niye haklı biliyor musunuz? Başarılıysa ki bence çok çok çok başarılı, yönetim olarak önüne sözleşmeyi koyarsınız, "Buyur imzala" dersiniz. Öyle alaturka laflarla ne Sergen hocayı ne de taraftarı oyalamayın. Beşiktaş şu anda büyük bir zorluğu başarıyor. Diğer takımlar çok pahalı.

Beşiktaş da pahalı ama onlar kadar değil. Türkiye'de en iyi futbolu oynayan onlar. En iyi mücadele eden de onlar. Ve Sergen hoca asla kaçak dövüşmüyor. Zaman zaman hata yapıyor eleştiriyoruz ama içi dışı, özü sözü doğru bir insan. Çocukluğundan tanırım. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle.