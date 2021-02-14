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Adana derbisinde gol var kazanan yok!

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. Adanaspor, sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Adanaspor'un gollerini, atarken Adana Demirspor'un gollerini ise penaltıdan ve Rangel kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 22:24 ABONE OL
Adana derbisinde gol var kazanan yok!

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. Adanaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmazken maç 2-2 sona erdi. Adanaspor'un gollerini, Ergin Keleş atarken Adana Demirspor'un gollerini ise penaltıdan Hasan Kılıç ve Rangel kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, puanını 38 yaparken Adanaspor ise 25 puana ulaştı.

Adanaspor: 2 - Adana Demirspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak), Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker), Ozegovic (Dk. 90+2 Evren Korkmaz), Ergin Keleş

Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Süleyman Koç (Dk. 27 Tarık Çamdal), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 76 Rangel), İsmail Yüksek (Dk. 46 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. 76 Emircan Altıntaş), Pa Dibba, Ezeh (Dk. 66 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 4 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 90+4 Rangel (Adana Demirspor), Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rassoul, Dk. 65 Pa Dibba, Dk. 70 Hasan Kılıç, Dk. 80 Tarık Çamdal, Dk. 89 Emircan Altındaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 58 Donkor, Dk. 70 Celil Yüksel (Adanaspor)

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Adana derbisinde gol var kazanan yok!
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