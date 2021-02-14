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Son dakika! 'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok...

Son dakika haberi: 'ta sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu 'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Oğuzhan'ın en az 2 hafta sahalardan uzak olacağı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 13:07 Son Güncelleme: 14.2.2021 13:17 ABONE OL
Son dakika! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok...

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gelen son dakika bilgilerine göre Oğuzhan Özyakup'un sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

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Son dakika! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok...
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