Son dakika! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok...

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Gelen son dakika bilgilerine göre Oğuzhan Özyakup'un sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklandı.
Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.