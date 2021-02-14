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Son dakika: 'dan Galatasaray maçı sonrası flaş hakem açıklaması! "Futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı"

'in 25. haftasında , deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Kasımpaşalı Varga'nın penaltı beklediği pozisyon geceye damga vurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten maçın hakemine ilşkin flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Tüm futbol otoritelerinin 'tartışmasız penaltı' olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem ile VAR hakemi 'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 20:22 Son Güncelleme: 14.2.2021 20:25 ABONE OL
Son dakika: Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı sonrası flaş hakem açıklaması! Futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-1 yendi. Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezon ki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik." ifadeleri kullanıldı.

Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcuları Varga'ya yapılan faulün penaltı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Tüm futbol otoritelerinin 'tartışmasız penaltı' olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz." denildi.

Hakem Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı son dönemde verdiği kararların art niyetli olarak nitelendirildiği açıklama, "Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen saha çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı sonrası flaş hakem açıklaması! "Futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı"
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