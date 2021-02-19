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Başkan Erdoğan, açılışını yaptı!

'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan stadın açılış konuşmasında "Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 17:55 Son Güncelleme: 19.2.2021 18:19 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Yeni Adana Stadı açılışını yaptı!

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

ÜLKEMİZİN SPOR ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

Atletimizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor."

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Başkan Erdoğan, Yeni Adana Stadı açılışını yaptı!
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