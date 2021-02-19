Başkan Erdoğan, Yeni Adana Stadı açılışını yaptı!

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.