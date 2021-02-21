Son dakika: Erol Bulut'tan zemin eleştirisi! "İstediğimiz oyunu engellemiş oldu"

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçından sonra evinde üst üste ikinci yenilgisini alırken bu sezon ligde Kadıköy'de 5. mağplubiyetini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından açıklamlarda bulundu.
Maçın ardından konuşan Erol Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta rakibimiz kazandı ve diğer rakibimiz bay geçti. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var."
"Önümüzde 15 hafta var. Onun başlangıcını Trabzonspor'a karşı Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. Oynadığımız oyuna baktığımızda aslında oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi…. "
"Ama bu, golle sonuçlandırmadığınız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Rakip pozisyonunu geçişlerde iyi değerlendirdi. Daha doğrusu korner sonrası yaptığı hızlı kontra ataktan bulduğu bir gol oldu."
"Ondan sonra daha çok efor sarf etmeniz gerekiyor 1-1'i, 2-1'i yakalamaya. Defans anlamında iyi kapattılar. Zeminin de biraz bozuk oluşu oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu."