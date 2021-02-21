Son dakika: Erol Bulut'tan zemin eleştirisi! "İstediğimiz oyunu engellemiş oldu"

Maçın ardından konuşan Erol Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta rakibimiz kazandı ve diğer rakibimiz bay geçti. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var."