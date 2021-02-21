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Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

'in 26. haftasında zirve yarışını bırakmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:58 Son Güncelleme: 21.2.2021 18:10 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Samuel-Osayi, Mesut Özil, Thiam

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!
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