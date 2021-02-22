Son dakika: Okan Buruk Fenerbahçe iddialarını yalanladı!

Dün oynanan Göztepe maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de ortalık karıştı. Fenerbahçe'de istenen oyunun ortaya konulamamasından dolayı taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırmıştı. Fenerbahçe'de yapılan transferler beklentiyi yükseltirken oynanan oyun sürekli olarak eleştiriliyor.

SON DAKİKA! OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Geçen sezon Başakşehir'i şampyion yapan Okan Buruk, bu sezon peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra Başakşehir'den istifa etmişti. Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili eleştiriler gündeme gelirken diğer yandan iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Okan Buruk adının Fenerbahçe ile anılması... Atılan iddialar sonrası Okan Buruk SABAH SPOR'a konuştu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.