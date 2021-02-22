Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Okan Buruk Fenerbahçe iddialarını yalanladı!

Son dakika: iddialarını yalanladı!

Son dakika haberi... Sabah Spor'a konuşan Başakşehir'in eski teknik direktörü , ile ilgili iddialar hakkında konuştu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" dedi. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası ile ilgili soru işaretleri ve tartışmalar gündeme gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.2.2021 15:06 Son Güncelleme: 22.2.2021 15:15 ABONE OL
Son dakika: Okan Buruk Fenerbahçe iddialarını yalanladı!

Dün oynanan Göztepe maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de ortalık karıştı. Fenerbahçe'de istenen oyunun ortaya konulamamasından dolayı taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırmıştı. Fenerbahçe'de yapılan transferler beklentiyi yükseltirken oynanan oyun sürekli olarak eleştiriliyor.

SON DAKİKA! OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Geçen sezon Başakşehir'i şampyion yapan Okan Buruk, bu sezon peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra Başakşehir'den istifa etmişti. Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili eleştiriler gündeme gelirken diğer yandan iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Okan Buruk adının Fenerbahçe ile anılması... Atılan iddialar sonrası Okan Buruk SABAH SPOR'a konuştu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk daha önceki açıklamalarında bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ve dinlenmek için zamana ihtiyaç olduğu ifade etmişti.

EROL BULUT'A İSTİFA ÇAĞRISI

'nin Göztepe karşısında aldığı mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları deyim yerindeyse çileden çıkardı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe'ye boyun eğdi.

28 YIL SONRA EN ACI TABLO

'nin ayrıca 28 yıl aranın ardından Kadıköy'de en fazla maç kaybettiği sezonu da yaşadığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Eskişehir'deki aile katliamında şok detay! Katilinin fotoğrafının altına bu yorumu yazmış...
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim planlamasını duyurdu! İlkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine 4 aday! "Kim şampiyon yapar?"
Son Dakika Haberi: İstanbul'da doktorları bile şaşkına çeviren olay: Baş ağrısı ve yüksek tansiyonun sebebi...
Son dakika... Huysuz Virjin'in mirası için harekete geçtiler! İşte Seyfi Dursunoğlu'ndan kalan miras...
Son dakika | Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe geçti! 22 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haber: Eskişehir'deki aile katliamda ilginç detay! İlkay-Emel Tokkal ve küçük Ali Doruk'un katilinin yorumu şaşırttı
Son dakika | Saadet zinciri çetesine 600 yıl hapis!
Son dakika: Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Okan Buruk Fenerbahçe iddialarını yalanladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA