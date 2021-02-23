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Son dakika: 'ye iyi haber! , ve ...

Son dakika haberleri... 'in 27. haftasında 'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan haber var. Son olarak ligde evinde 'ye mağlup olan Sarı-lacivertlilerde , takıma dönerken Kahveci'nin ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 18:52 Son Güncelleme: 23.2.2021 19:00 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye iyi haber! İrfan Can, Novak ve Gustavo...

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan Novak ve İrfan Can'dan iyi haber geldi. Son olarak ligde evinde Göztepe'ye mağlup olan Sarı-lacivertlilerde Filip Novak, takıma dönerken İrfan Can Kahveci'nin ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi. Gustavo'nun durumu ise son yapılacak tsetler sonrası belli olacak.

SAKATLIK RAPORU ŞU ŞEKİLDE:

Filip Novak: Bugünkü Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu hafta Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

İrfan Can Kahveci: Bugün tesislerde sakatlık sonrası özel testlere tabi tutulacak. Test sonuçlarına göre bugün takıma katılacak. Oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve çok yüksek ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Luiz Gustavo: Brezilyalı oyuncu, sakatlığının hangi seviyede iyileştiğini görmek için bir kez daha MR'a girecek. Gustavo'nun pazar günkü mücadelede görev yapmasının hayli zor olduğu bildirildi.

CANER KAYIP

Fenerbahçe'nin ilk haftalarda en etkili silahı olan Caner Erkin performans olarak takımın en kötülerinden biri haline geldi. Tecrübeli sol bek son 7 maçta hiç asist katkısı yapamadı. Bununla birlikte Caner maç başına 21.5 top kaybı ile ligin en çok top kaybeden ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maç başına 12 kez orta yapan Caner'in yüzde 23.3 gibi hayli düşük bir isabet oranı var. Ayrıca bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Caner, ikili mücadelelerin yüzde 47'sini kazanabiliyor. Trabzonspor maçında Novak'ın sağlıklı olması halinde Caner'in dinlendirilebileceği gelen bilgiler arasında.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye iyi haber! İrfan Can, Novak ve Gustavo...
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