Son dakika: Fenerbahçe'ye iyi haber! İrfan Can, Novak ve Gustavo...

CANER KAYIP

Fenerbahçe'nin ilk haftalarda en etkili silahı olan Caner Erkin performans olarak takımın en kötülerinden biri haline geldi. Tecrübeli sol bek son 7 maçta hiç asist katkısı yapamadı. Bununla birlikte Caner maç başına 21.5 top kaybı ile ligin en çok top kaybeden ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.