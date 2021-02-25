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Son dakika! 'dan Galatasaray'a 500 bin Euro

Son dakika haberi: Başkanı , Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ın Galatasaray'a 500 bin Euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 25.2.2021 17:44 Son Güncelleme: 25.2.2021 18:13 ABONE OL
Son dakika! Malaga'dan Galatasaray'a 500 bin Euro

Malaga'dan Galatasaray'a 500 bin euro ödeme yapılacak. Marca gazetesinin haberi göre CAS, Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin euro ödemesi yönünde karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Verilan kararın detayları şu şekilde; Nordin Amrabat'ın 2013-14 sezonunda yapılan transferinde yapılan anlaşmada "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmadığı gerekçesiyle böyle bir karar çıktığı belirtildi. Munoz yaptığı açıklamada, "Amrabat problemi nedeniyle 500 bin Euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş" dedi. Galatasaray, 2015'te Amrabat'ı 3,5 mlyon Euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti.

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Son dakika! Malaga'dan Galatasaray'a 500 bin Euro
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