Bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel Falcao sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Falcao, ''Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de Fatih Terim'i ikna edemedi.
Artık birinci forveti Mostafa Mohamed olan Terim, "Döndüğün gibi seni oynatamam" diyerek Kolombiyalı golcüye mesajı gönderdi.
MOHAMED YORULUNCA FALCAO DEVREYE GİRECEK
Erzurumspor maçı kadrosuna girmesi beklenen tecrübeli oyuncunun süre alıp almayacağına oyunun gidişatına göre karar verilecek.
Andone, Adem Büyük, Babel ve Diagne ile girdiği forma rekabetinde ilk tercih olan Falcao'yu yeni transfer Mohamed gölgede bıraktı.
Teknik heyet, takım içindeki dengeleri de göze alarak Falcao'ya kısıtlı dakikalarda şans vermeyi planlıyor.
Sakatlıklar nedeniyle 2 sezonda tam 41 maç kaçıran 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oynadığı 31 maçta ise 16 gol 3 asiste imza attı.
ERZURUM'A ALANYA 11'İ
Sakatlık ve cezalar yüzünden her hafta farklı ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray sonunda kadro istikrarını yakaladı. Fatih Terim, Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımı değiştirmeme kararı aldı.
Erzurumspor maçındaki geçen haftaki ilk 11'le çıkacak Galatasaray'da Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Ömer dörtlüsü görev yapacak.
Ön libero Etebo'yu orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak. Sağda Arda, sol önde Onyekuru ve ileri uçta Mostafa Mohamed oynayacak.
Feghouli'yi Erzurumspor maçı kadrosuna alacak Fatih Terim, oyunun gidişatına göre Cezayirli yıldıza ikinci yarıda şans verecek.
MUHTEMEL 11
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.
TAYLAN SAKAT SAKAT OYNAMIŞ
Geçen haftaya kadar Galatasaray'ın en çok süre alan ismi olan Taylan Antalyalı formasını Etebo'ya bıraktı.
Taylan'ın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adalesindeki ağrılara rağmen sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.
Fatih Terim, Gedson Fernandes transferi ve Etebo'nun iyileşmesiyle Taylan'ı dinlendirmeye karar verdi.
Taylan'ın yedek soyunduğu Kasımpaşa maçında fırsatı iyi değerlendiren Etebo formayı kaptı.
Etebo'nun performansından memnun kalan Terim, dinlendirdiği Taylan'ın dönüşü için acele etmiyor.
Erzurumspor maçında da Nijeryalı yıldız ilk 11'de olacak, Taylan ise yedek kulübesinde oturacak.
CİMBOM'DA HEDEF YENİ SERİ
Ligde 7 haftadır kazanan Galatasaray yeni seri pelşinde. Milli araya kadar 23 günde 5 maça çıkacak sarı-kırmızılı takım, 15 puan hedefine konsantre oldu.
ASLANTEPE MAÇA HAZIR
Kasımpaşa maçında çamura dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini 10 günlük bakım sonucunda hazır hale getirildi. Yağan kar yağışı ile yumuşayan saha geçen hafta kurutulmuştu.
Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi yapıldı. Erzurumspor maçında zeminin futbol oynamaya elverişli olduğu öğrenildi.