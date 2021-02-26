Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Son dakika: 'da 'den 'ya net mesaj! gerçeği ortaya çıktı

'da 4 aylık sakatlık sonrası geri dönen 'ya teknik direktör net şekilde mesajını verdi. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı süren ile ilgili ise çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:38 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:41 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Falcao, ''Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de 'i ikna edemedi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Artık birinci forveti olan Terim, "Döndüğün gibi seni oynatamam" diyerek Kolombiyalı golcüye mesajı gönderdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

MOHAMED YORULUNCA FALCAO DEVREYE GİRECEK

Erzurumspor maçı kadrosuna girmesi beklenen tecrübeli oyuncunun süre alıp almayacağına oyunun gidişatına göre karar verilecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

İlk planda yedek soyunacak , yorucu fikstürde yorulunca devreye girecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Andone, Adem Büyük, Babel ve Diagne ile girdiği forma rekabetinde ilk tercih olan 'yu yeni transfer Mohamed gölgede bıraktı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Teknik heyet, takım içindeki dengeleri de göze alarak 'ya kısıtlı dakikalarda şans vermeyi planlıyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Sakatlıklar nedeniyle 2 sezonda tam 41 maç kaçıran 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oynadığı 31 maçta ise 16 gol 3 asiste imza attı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

ERZURUM'A ALANYA 11'İ

Sakatlık ve cezalar yüzünden her hafta farklı ilk 11'le sahaya çıkan sonunda kadro istikrarını yakaladı. , Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımı değiştirmeme kararı aldı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Erzurumspor maçındaki geçen haftaki ilk 11'le çıkacak 'da Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Ömer dörtlüsü görev yapacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Ön libero Etebo'yu orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak. Sağda Arda, sol önde Onyekuru ve ileri uçta oynayacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Feghouli'yi Erzurumspor maçı kadrosuna alacak , oyunun gidişatına göre Cezayirli yıldıza ikinci yarıda şans verecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

MUHTEMEL 11

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

TAYLAN SAKAT SAKAT OYNAMIŞ

Geçen haftaya kadar 'ın en çok süre alan ismi olan formasını Etebo'ya bıraktı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Taylan'ın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adalesindeki ağrılara rağmen sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

, Gedson Fernandes transferi ve Etebo'nun iyileşmesiyle Taylan'ı dinlendirmeye karar verdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Taylan'ın yedek soyunduğu Kasımpaşa maçında fırsatı iyi değerlendiren Etebo formayı kaptı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Etebo'nun performansından memnun kalan Terim, dinlendirdiği Taylan'ın dönüşü için acele etmiyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Erzurumspor maçında da Nijeryalı yıldız ilk 11'de olacak, Taylan ise yedek kulübesinde oturacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

CİMBOM'DA HEDEF YENİ SERİ

Ligde 7 haftadır kazanan yeni seri pelşinde. Milli araya kadar 23 günde 5 maça çıkacak sarı-kırmızılı takım, 15 puan hedefine konsantre oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

ve oyuncuları, Erzurumspor'u yenerek galibiyet serisİni 8 maça taşımak istiyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

ASLANTEPE MAÇA HAZIR

Kasımpaşa maçında çamura dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini 10 günlük bakım sonucunda hazır hale getirildi. Yağan kar yağışı ile yumuşayan saha geçen hafta kurutulmuştu.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi yapıldı. Erzurumspor maçında zeminin futbol oynamaya elverişli olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı
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