Bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel Falcao sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Falcao, ''Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de Fatih Terim'i ikna edemedi.