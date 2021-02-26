Son dakika: Kartal zirve için sahada! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak. Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar
DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Murawski, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega.
İşte maç öncesi Vodafone Park'ın zemini
CENK TOSUN VE MONTERO KADRODA YOK!
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Francisco Montero Maç kadrosunda yer almıyor.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.
Beşiktaş taraftarları, maç öncesi Siyah-beyazlı takımı Nevzat Demir Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde uğurladı
Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi Vodafone Park Stadyumu'nda da takımı coşkulu bir şekilde karşıladı.