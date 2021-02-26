Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal zirve için sahada! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı 11'leri...

Son dakika: Kartal zirve için sahada! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı 11'leri...

'in 27. haftasında geçen haftayı BAY geçiren Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanıp yeniden zirveye ortak olmak istiyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 18:01 Son Güncelleme: 26.2.2021 18:28 ABONE OL
Son dakika: Kartal zirve için sahada! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak. Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Murawski, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega.

İşte maç öncesi Vodafone Park'ın zemini

CENK TOSUN VE MONTERO KADRODA YOK!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Francisco Montero Maç kadrosunda yer almıyor.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş taraftarları, maç öncesi Siyah-beyazlı takımı Nevzat Demir Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde uğurladı

Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi Vodafone Park Stadyumu'nda da takımı coşkulu bir şekilde karşıladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan tam liste...
Sadakatsiz Derin’in elleri sosyal medyaya damga vurdu! (Melis Sezen) Sadakatsiz Derin’in elleri neden kırmızı?
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! Ankara, İstanbul ve İzmir'de flaş normalleşme gelişmesi!
Son Dakika Haberi: Mini buzul çağı mı geliyor? Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı: İstanbul Boğazı donacak!
Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Mısır'dan olay açıklama...
SON DAKİKA HABER | Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı Mart ayında kaldırılacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA: Yeni normalleşme mesaisi başladı: Kafeler, restoranlar ve lokantalarda...
Son dakika haberi: Detayları SABAH ortaya çıkarmıştı! CHP'de tacizci yerine bakın kim ihraç edildi!
Son dakika haberi: Bitcoin'den çarpıcı uyarı! Yok oldu...
Hülya Avşar’ın kızı kaçırıldı: Tesadüfün böylesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kartal zirve için sahada! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı 11'leri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA