Ezeli rekabette F.Bahçe Trabzonspor'a karşı üstün!

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR



İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'daki resmi ve özel 53 müsabakada Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 defa kazandı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.



FENERBAHÇE, TRABZON'DA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Bordo-mavililer ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'da oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 karşılaşmanın 3'ünü Trabzonspor kazandı, 1 mücadele ise berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'da son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.