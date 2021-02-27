Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

maçı hangi kanalda? maçı ne zaman ve saat kaçta?

27. Hafta maçları kapsamında lider ile yeşil sahada bir araya geliyor. Oynadığı son 7 maçtan galip dönen ve ligin zirve koltuğunda oturan Galatasaray, 25 puanla 17. sırada bulunan rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Süper Lig 27. hafta Galatasaray BB Erzurumspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 27.2.2021 07:51 Son Güncelleme: 27.2.2021 07:51 ABONE OL
Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'deki son 7 maçını kayıpsız geçiren ligin zirvesindeki Galatasaray, 27. Hafta maçları kapsamında BB Erzurumspor'u evinde konuk ediyor. En yakın takipçisi Beşiktaş'la puanları eşitlenen ve averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar sahasında hata yapmamak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler maçın canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylarını öğrenmek isteyerek Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevaplarını araştırıyor.

GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray BB Erzurumspor maçı canlı yayın kanalı ve mücadelenin başlama saatiyle diğer tüm detaylar şöyle;



Süper Lig 27. Hafta Galatasaray - BB Erzurumspor karşılaşmasında ilk düdük 27 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY, BB ERZURUMSPOR MAÇINA HAZIR

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. Haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.



BB ERZURUMSPOR, GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. Haftasında bugün deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in ellerini konuştu! (Melis Sezen) Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu!
SON DAKİKA: 1 Mart’ta hangi illerde kısıtlamalar kalkıyor? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşmeye ne zaman geçilecek?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu için genelge: Bu hafta sonu ilk kez açık olacak...
SON DAKİKA: Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia! "Aile dostumuzdu ama Songül Karlı kocamı elimden aldı"
Hollywood yıldızları Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman, 1 Mart’ta açılacak mı?
SON DAKİKA: Hatayspor, Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza için transfer teklifini açıkladı
Son Dakika - Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu! Aralarında rütbeli askerler de var
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao'ya net mesaj! Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA