Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'deki son 7 maçını kayıpsız geçiren ligin zirvesindeki Galatasaray, 27. Hafta maçları kapsamında BB Erzurumspor'u evinde konuk ediyor. En yakın takipçisi Beşiktaş'la puanları eşitlenen ve averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar sahasında hata yapmamak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler maçın canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylarını öğrenmek isteyerek Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevaplarını araştırıyor.

GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray BB Erzurumspor maçı canlı yayın kanalı ve mücadelenin başlama saatiyle diğer tüm detaylar şöyle;