Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'deki son 7 maçını kayıpsız geçiren ligin zirvesindeki Galatasaray, 27. Hafta maçları kapsamında BB Erzurumspor'u evinde konuk ediyor. En yakın takipçisi Beşiktaş'la puanları eşitlenen ve averaj üstünlüğüyle ligin zirve koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar sahasında hata yapmamak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler maçın canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylarını öğrenmek isteyerek Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevaplarını araştırıyor.
Galatasaray BB Erzurumspor maçı canlı yayın kanalı ve mücadelenin başlama saatiyle diğer tüm detaylar şöyle;
Süper Lig 27. Hafta Galatasaray - BB Erzurumspor karşılaşmasında ilk düdük 27 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. Haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. Haftasında bugün deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.