Mostafa Mohamed: Lakabım Anakonda!

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u Mostafa Mohamed'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Attığı 2 golle maçın yıldızı olan Mısırlı yıldız Mohamed, maçın ardından açıklamlarda bulundu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mostafa Mohamed, "Öncelikle Galatasaray camiasını tebrik etmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Golden ziyade takımın kazanması benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.
Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.
Devre arasında transfer edilen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 maç 5 gol ve kupada ise 1 maçta 1 gol atarak toplamda 6 maçta 6 gol kaydetti.