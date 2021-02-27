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Son dakika: 'dan iyi haber! Sözleşmesini feshetmişti...

Son dakika... Yaz transfer döneminde Al Ahli'den ayrılan ve 'a bedelsiz transfer olarak imza atan 'dan siyah-beyazlılara iyi haber geldi. Sözleşmesini haksız feshetteiği gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibi tarafından mahkemeye verilen Brezilyalı yıldız, davayı kazandı. Suudi Arabistan basını, deneyimli orta sahanın mahkeme tarafından haklı bulunduğu ve gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynayacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:11 Son Güncelleme: 27.2.2021 11:46 ABONE OL
Son dakika: Josef de Souza'dan iyi haber! Sözleşmesini feshetmişti...

Sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den ayrılarak Beşiktaş'a gelen Josef de Souza için açılan davada Al Ahli haksız bulundu.

JOSEF HAKLI BULUNDU!

Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesi ile bedelsiz olarak ayrıldığı Suudi kulübü, durumu mahkemeye taşıdı.

Ancak Suudi Arabistan basınına göre davada Al Ahli hatalı bulunurken, oyuncunun hakkı teslim edildi. Beşiktaş ile 1+1 yıllık imza atan ve yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncu, yoluna gelecek sezon da siyah-beyazlılar ile devam edebilecek.

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPTI

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 54 puan toplayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın bu başarısında Josef de Souza'nın da katkısı büyük. Atiba ile iyi bir ikili olan Brezilyalı oyuncu, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezleri arasında.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Josef, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: Josef de Souza'dan iyi haber! Sözleşmesini feshetmişti...
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