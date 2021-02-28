Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında: Tüm zamanların en kötüsü

- maçı dünya basınında: Tüm zamanların en kötüsü

'de dün oynanan - maçı dünya basınında yansıdı. Kısır geçen maçta iki takımda kaleyi bulan şut atamadı. Oynanan bu maç dünya basınında eleştiri aldı. Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, ''Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.2.2021 14:11 Son Güncelleme: 28.2.2021 15:15 ABONE OL
Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında: Tüm zamanların en kötüsü

Antalyaspor lie Başakşehir arasında oynanan maçta isabetsiz şut ve diğer istatistiklerin de "0" (sıfır) da kalması son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.

Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, ''Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı. The xG Philosophy isimli hesaba İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken, ''Tüm zamanların en kötü futbol maçı! Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?" şeklinde konuşuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in (Melis Sezen) ellerini konuştu! Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu!
Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Songül Karlı'dan son dakika yanıtı geldi! "Aile dostuyduk ama Songül Karlı kocamı elimden aldı..." iddialarına karşı sessizliğini bozdu!
Son dakika | İşte yüz yüze eğitim kuralları! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Son dakika: Galatasaray-Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'e çok sert sözler!
Son dakika: Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı
Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması: 2021 Sınavlar ne zaman yapılacak?
Son dakika: Koronavirüs salgınında renk kodlarına göre kademeli normalleşme
Son dakika haberi: Okulların açılış tarihi ile ilgili kritik açıklama! Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Pazartesi yarın okullar açılacak mı?
SON DAKİKA HABERİ: Planlama belli oldu! İşte liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihi
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında: Tüm zamanların en kötüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA