Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında: Tüm zamanların en kötüsü

Antalyaspor lie Başakşehir arasında oynanan maçta isabetsiz şut ve diğer istatistiklerin de "0" (sıfır) da kalması son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.

Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, ''Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı. The xG Philosophy isimli hesaba İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken, ''Tüm zamanların en kötü futbol maçı! Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?" şeklinde konuşuldu.