Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakem korkuyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın ilk yarısı tempolu geçti. Fenerbahçe ilk yarıda 5 isabetli şut bulurken, Trabzonspor'un isabetli şutu olmadı. Uğurcan Çakır ilk yarıya damga vurdu ve 4 net gol pozisyonunu çıkardı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN HAKEME ELEŞTİRİ: HAKEM CESARETSİZ

Maçın ilk yarısını A Spor ekranında yorumlayan Erman Toroğlu, maçın hakemini eleştirdi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Erman Toroğlu: Mesut öyle bir oyuncu ki, bir tane atar, size maçı kazandırır. Trabzon rakibine bu kadar alan bırakmıyordu. Fenerbahçe çok etkili oynadı diyebiliriz.

Erman Toroğlu: Maçın hakemi cesaretsiz. Maçtan korkuyor. Kendine güvenmiyor. İki takımın da pozisyonlarını kesti.

Erman Toroğlu: Trabzonspor'da maçı dengede tutan Uğurcan Çakır oldu. Bu maçta beraberlik iki takıma da yaramaz. Kime yarar? Beşiktaş ve Galatasaray'a yarar. İki takım da bugün kazanmaya mecbur.