Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakem korkuyor

'ndan flaş açıklama: Hakem korkuyor

Haftanın maçında karşı karşıya gelen maçında ilk yarıda önemli pozisyonlar meydana geldi. kalesinde devleşirken ilk yarıda Trabzonspor'un isabetli şutu yok. A Spor ekranında maçın ilk yarısını değerlendiren hakem hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 20:14 Son Güncelleme: 28.2.2021 20:24 ABONE OL
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakem korkuyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın ilk yarısı tempolu geçti. Fenerbahçe ilk yarıda 5 isabetli şut bulurken, Trabzonspor'un isabetli şutu olmadı. Uğurcan Çakır ilk yarıya damga vurdu ve 4 net gol pozisyonunu çıkardı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN HAKEME ELEŞTİRİ: HAKEM CESARETSİZ

Maçın ilk yarısını A Spor ekranında yorumlayan Erman Toroğlu, maçın hakemini eleştirdi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Erman Toroğlu: Mesut öyle bir oyuncu ki, bir tane atar, size maçı kazandırır. Trabzon rakibine bu kadar alan bırakmıyordu. Fenerbahçe çok etkili oynadı diyebiliriz.

Erman Toroğlu: Maçın hakemi cesaretsiz. Maçtan korkuyor. Kendine güvenmiyor. İki takımın da pozisyonlarını kesti.

Erman Toroğlu: Trabzonspor'da maçı dengede tutan Uğurcan Çakır oldu. Bu maçta beraberlik iki takıma da yaramaz. Kime yarar? Beşiktaş ve Galatasaray'a yarar. İki takım da bugün kazanmaya mecbur.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den çok kritik galibiyet! Trabzon'da Pelkas hayat verdi...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in (Melis Sezen) ellerini konuştu! Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu!
Songül Karlı'dan son dakika yanıtı geldi! "Aile dostuyduk ama Songül Karlı kocamı elimden aldı..." iddialarına karşı sessizliğini bozdu!
Son dakika haberi | Yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Son dakika | İstanbul için flaş açıklama: Açılma zor
SON DAKİKA: Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs'ün ilacı Türk çayı!
MEB'den lise sınavları ile ilgili son dakika duyurusu! Lise sınavları iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Boupendza'dan flaş transfer kararı! 8.5 milyon Euro ve Fenerbahçe...
Son dakika: Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı
Son dakika: Galatasaray-Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'e çok sert sözler!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakem korkuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA