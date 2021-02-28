Lider Giresunspor'un bileği 16 maç sonra büküldü!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Altay, 2-1 kazandı.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 47'de Erhan Çelenk ve 70'te Marco Paixao kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 56'da Ibrahima Balde'den geldi.
Bu sonuçla 12 maçlık galibiyet serisi son bulan Giresunspor, yenilgiye rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü. Altay ise 41 puana yükseldi.
Giresunspor: 1 - Altay: 2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra (Dk. 74 Erol Can Akdağ), Hüsamettin Tut (Dk. 90+4 Yasin Ozan), Sergen Piçinciol, Mehmet Taş (Dk. 90+4 Kerem Kalafat), Nalepa (Dk. 74 Uzodimma), Sergio Junior (Dk. 86 Traore), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu, Balde
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Kappel (Dk. 77 Ziya Alkurt), Regattin, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Thiam, Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 87 Deniz Kadah), Paixao (Dk. 90+4 İlhan Depe)
Goller: Dk. 47 Erhan Çelenk, Dk. 70 Paixao (Altay), Dk. 56 Balde (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Diarra, Dk. 33 Onurcan Piri (Giresunspor), Dk. 26 Regattin, Dk. 45+1 Paixao, Dk. 83 Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)