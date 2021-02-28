Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan ve Enner Valencia kararı!

VALENCIA 5 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia ise bu sezon sarı-laciverti formayla 20 Süper Lig ve 1 de kupa maçına çıkarken 5 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Valencia, 6 gol atan Thiam'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda.