Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan ve Enner Valencia kararı!

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Trabzon'da kapanıyor. Son 3 maçta aldığı 2 yenilgi sonrası koltuğu sallanan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçında kadroda sürpriz değişikliklere gitti.
CANER'DEN SONRA OZAN VE THIAM DA YOK
İlk olarak Caner Erkin'i Trabzonspor maçı kadrosuna almayan Erol Bulut, takımın orta sahadaki dinamosu Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya da ilk 11'de şans vermedi.
OZAN TUFAN 23 MAÇTA OYNADI
Ozan Tufan bu sezon ligdeki 26 maçın 14'ünde 90 dakika süre almıştı. 25 yaşındaki oyuncu yalnızca 2 maça yedek kulübesinde başlarken, 7 maçta oyundan alınmıştı.
VALENCIA 5 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia ise bu sezon sarı-laciverti formayla 20 Süper Lig ve 1 de kupa maçına çıkarken 5 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Valencia, 6 gol atan Thiam'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR İLK 11'İ
ALTAY BAYINDIR, GÖKHAN GÖNÜL, SERDAR AZİZ, TISSERAND, SZALAİ, SOSA, MERT HAKAN YANDAŞ, MESUT ÖZİL, PELKAS, OSAYI, THİAM
Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Lemos, Ozan Tufan, Cısse, Samatta, Valencıa, Ferdi, Sinan Gümüş, Nazım, Novak