Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar! Erol Bulut...

Haftanın maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi teknik direktör ve oyuncular açıklamalarda bulundu. Erol Bulut ve Abdullah Avcı maç öncesi maçtan beklentilerini ve hedeflerini ifade etti. İşte yapılan o açıklamalar;

EROL BULUT'TAN ABDULLAH AVCI SÖZLERİ! "3 YIL BOYUNCA..."

Abdullah Hoca ile 3 yılımız birlikte geçti. Başakşehir'de başarı dolu yıllar geçirdik. Bugün iki takım için de çok önemli maç. Doğrular ve yanlışlar, detaylar sonucu belirleyecek. İnşallah 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz. İstediklerimizi doğru bir şekilde sahaya yansıtırsak galip geleceğimizi düşünüyorum. Ekiple birlikte böyle bir ilk 11 tercih ettik. Bu akşam tercihimiz böyle olacak. İnşallah sonucu güzel olacak.

ABDULLAH AVCI: 'BUGÜN TESTTEN NE ÇIKACAK?' DİYE BEKLİYORUZ...

Başakşehir maçından sonra bu maça iyi hazırlandık. Covid sayısının 7'lere çıktığı süreci yaşadık. İki genç oyuncumuz oynadı. Sınav gibi 'Acaba bugün testten ne çıkacak?' diye bekliyoruz. Marlon da dün belli oldu. Futbol adına zor süreçler... Fenerbahçe oyuncu kalitesi olarak ligin iyi takımlarından. Biz istikrarın üzerinden devam etmek istiyoruz. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine kurduk. Bu ligin şu ana kadar en fazla orta yapan 3 takımından biri rakip, dikkat etmeliyiz.

AVCI FENERBAHÇE'NİN KADROSUNU YORUMLADI

Rakiple ilgili çözüm noktalarına çalıştık. Tekrar kazanmak isteyen Trabzonspor'u görmek istiyoruz. Kadro kalitesi birbirine yakın oyuncular olduğu için değişimler olabiliyor. Her türlü senaryoya hazırız. Bakalım bu senaryolardan neler çıkacak? Savunma anlamında doğrulan yapan bir ekibiz. Hücum oynarken de topa sahip olurken de savunma güvenliğiyle ilgili geçişlere hazırlandık. Güzel bir maç bekliyorum. Şehrimize armağan edeceğimiz bir maç olmasını temenni ediyorum.

FİLİP NOVAK: ESKİ ARKADAŞLARIMI GÖRMEK GÜZEL

Novak: Bizim için kritik bir maç. Bizim için önemli bir maç. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. 1 seneden sonra buraya gelmek güzel. Burada eski arkadaşlarımı gördüm. Ama bugün Fenerbahçeli olarak buradayım. İnşallah kazanırız.