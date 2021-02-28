Son dakika! Trabzonspor Fenerbahçe maçının ilk yarısına Uğurcan Çakır damga vurdu!

İlk 40 dakika Trabzonspor'un Fenerbahçe kalesini bulan isabetli şutu bulunmuyor. Fenerbahçe ise ilk yarıda 5 isabetli şut buldu.

UĞURCAN'A GÖZ HAPSİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için çok fazla talep geldi. Ancak bordo-mavili kulübün Trabzon'daki pandemi koşullarını gerekçe göstererek bu davetlerin çoğun reddetmek zorunda kaldığı öğrenildi. Almanya ve İngiltere'den gelen taleplerin ağırlıklı olarak Uğurcan Çakır'ı izlemeye yönelik olduğu ifada edildi. Maça gelemeyen scout ekiplerinin Uğurcan Çakır için taleplerini ilerleyen maçlara sarkıttığı öğrenildi. Bu arada scout ekiplerinin Uğurcan'ın performansını televizyondan takip edip notlarını alması bekleniyor.

AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak'ta yedek kulübesinde yer aldılar. Kalede ise Kağan'ın yerine Uğurcan Çakır görev yaptı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.