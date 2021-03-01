VITOR HUGO'NUN MAÇTA BURNU KIRILDI

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanan ve maçta burnu kırılan Vitor Hugo'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncular Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

18 MAÇTA 2 YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.