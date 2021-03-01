Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakasetas'ın yüzündeki ayrıntı ortaya çıktı!

'ın yüzündeki ayrıntı ortaya çıktı!

Dün oynanan maçının ardından maç içinde yaşanan pozisyonlar tartışmalara neden oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , 'nın 'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu ifade etti. Maç yorumcuları da pozisyonun penaltı olduğunu ifade ettiler. Yaşanan tartışmalar sonrası Bakasetas'ın yüzündeki darbe izi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 22:40 Son Güncelleme: 1.3.2021 22:51 ABONE OL
Bakasetas'ın yüzündeki ayrıntı ortaya çıktı!

Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçında kazanan tek golle Fenerbahçe olmuştu. Maç içinde yaşanan bir çok tartışmalı pozisyon vardı. Galibiyet ve gol yememe serisi sona eren Trabzonspor'da, Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin penaltı olduğu açıklamaları gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu Bakasetas'ın gözünün altındaki darbe izi de ortaya çıktı. Bakasetas'ın gözünün altındaki darbe izi ortaya çıktı.

ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİNE SERT ELEŞTİRİLER

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu ifade ettiler. Verilmeyen penaltı sebebiyle Ağaoğlu ve Avcı maçın hakemi Yaşam Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirmişti.

İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI!

"YAŞAR KEMAL UĞURLU BAZILARINI YILDIZI OLABİLİR..."

"Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa finalinde de sıkıntılıydık. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçların haricine her maça verebilirler. İyi oynamadık evet ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli. Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir.

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem açıklaması! "Uzaydan bile penaltı..."

VITOR HUGO'NUN MAÇTA BURNU KIRILDI

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanan ve maçta burnu kırılan Vitor Hugo'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncular Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

18 MAÇTA 2 YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeni normalleşmede esnafın beklediği formül bulundu! Lokantalar, kafeler ve restoranlar...
Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Son dakika haberi: Kabine sonrası Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Toplantı sonrası kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Son dakika haberi | MEB tarafından yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Lokantalar, kafeler ve restoranlar açılıyor mu? İşte kafelerin ve restoranların açılacağı iller!
Son dakika haberi: Kabine toplantısı kararları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?
Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara geldiğinde...
SON DAKİKA: Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs'ün ilacı Türk çayı!
SON DAKİKA! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşme ne zaman başlayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakasetas'ın yüzündeki ayrıntı ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA