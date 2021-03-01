Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçında kazanan tek golle Fenerbahçe olmuştu. Maç içinde yaşanan bir çok tartışmalı pozisyon vardı. Galibiyet ve gol yememe serisi sona eren Trabzonspor'da, Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin penaltı olduğu açıklamaları gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu Bakasetas'ın gözünün altındaki darbe izi de ortaya çıktı. Bakasetas'ın gözünün altındaki darbe izi ortaya çıktı.
ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİNE SERT ELEŞTİRİLER
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu ifade ettiler. Verilmeyen penaltı sebebiyle Ağaoğlu ve Avcı maçın hakemi Yaşam Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirmişti.
İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI!
"YAŞAR KEMAL UĞURLU BAZILARINI YILDIZI OLABİLİR..."
"Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa finalinde de sıkıntılıydık. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçların haricine her maça verebilirler. İyi oynamadık evet ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli. Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir.
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem açıklaması! "Uzaydan bile penaltı..."
VITOR HUGO'NUN MAÇTA BURNU KIRILDI
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanan ve maçta burnu kırılan Vitor Hugo'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncular Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."
18 MAÇTA 2 YENİLGİ
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı. En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.