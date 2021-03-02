İrfan Can: Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir

"Ben transfer sürecinde hiç açıklama yapmadım. Başakşehir ve Göksel Başkan'ın üzerimde emeği çok fazla. Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu aslında sırf Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için Avrupa'da oynamak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu."

"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum."

"Fenerbahçe forması giydikten sonra hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Yeterki efsane çubuklu formamızı giyeyim. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bu büyük camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de olabilir. Bu algılara kapılmamalıyız"

"Gençlerbirliği'nden sonra iyi ki Başakşehir'e gitmişim. Fenerbahçe'ye gelseydim kendimi bu kadar gösteremeyebilirdim. Milli takıma da Başakşehir'de seçildim."