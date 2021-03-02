İrfan Can: Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir

Son dakika... Ocak transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya yarıştığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takıma imza atmıştı. Sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımıyla sahaya çıkma şansı bulamayan milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan deneyimli orta saha, Galatasaraylı olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi. İşte İrfan Can'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
"BENİM FENERBAHÇELİ OLDUĞUMU HERKES BİLİR"
"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Beni bilen bilir, hangi takımı tuttuğumu herkes bilir. Bunu Fenerbahçe'ye geldiğim için söylemiyorum."
"Futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Mesut ağabey, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. Mesut ağabey, idollerimden biriydi. Ondan ne kaparsam benim için kar. Avrupa'ya gitme hedefim var, Mesut Özil bu hedefimde bana yardımcı olabilir."
"Ben transfer sürecinde hiç açıklama yapmadım. Başakşehir ve Göksel Başkan'ın üzerimde emeği çok fazla. Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu aslında sırf Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için Avrupa'da oynamak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu."
"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum."
"Fenerbahçe forması giydikten sonra hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Yeterki efsane çubuklu formamızı giyeyim. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bu büyük camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de olabilir. Bu algılara kapılmamalıyız"
"Gençlerbirliği'nden sonra iyi ki Başakşehir'e gitmişim. Fenerbahçe'ye gelseydim kendimi bu kadar gösteremeyebilirdim. Milli takıma da Başakşehir'de seçildim."