Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic gerçekleri! İşte geri dönüş hikayesi

Adem Ljajic'in hayatı da kariyeri de öyle bir noktadan döndü ki tabiri caizse kitaplara konu olur. Her şeyin başlangıcı ise 29 yaşındaki oyuncunun özel hayatıydı. Ancak yıldız futbolcu artık çok daha pozitif, çok daha mutlu bir durumda. İşte Ljajic'in yükselişinin satır başları:

1- YENİ SEVGİLİ İLE HAYATA BAĞLANDI

Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılan ve depresyona giren Adem Ljajic, geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli dertliydi. Yıldız futbolcu, iki ay önce yeni bir aşka yelken açınca önce morali sonra da futbolu toparlandı. Ljajic artık daha mutlu ve bunu yeşil sahalara da yansıtmaya başladı.