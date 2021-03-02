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Son dakika: 'ta Ljajic gerçekleri! İşte geri dönüş hikayesi

'ın yıldız oyuncusu 'in geri dönüş hikâyesinin detaylarını Sabah Spor açıklıyor. Özel hayatını yoluna koyan Boşnak futbolcu, Başkan Çebi’nin ve ’ın desteği ile normale döndü. Ljajic, milli takımdan uzak kalma ihtimalini de bertaraf etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:54 Son Güncelleme: 2.3.2021 07:55 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic gerçekleri! İşte geri dönüş hikayesi

Adem Ljajic'in hayatı da kariyeri de öyle bir noktadan döndü ki tabiri caizse kitaplara konu olur. Her şeyin başlangıcı ise 29 yaşındaki oyuncunun özel hayatıydı. Ancak yıldız futbolcu artık çok daha pozitif, çok daha mutlu bir durumda. İşte Ljajic'in yükselişinin satır başları:

1- YENİ SEVGİLİ İLE HAYATA BAĞLANDI
Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılan ve depresyona giren Adem Ljajic, geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli dertliydi. Yıldız futbolcu, iki ay önce yeni bir aşka yelken açınca önce morali sonra da futbolu toparlandı. Ljajic artık daha mutlu ve bunu yeşil sahalara da yansıtmaya başladı.

2- ÇEBİ'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden bu yana Ljajic ile defalarca görüşme sağladı. Son yaptığı bire bir sohbette 29 yaşındaki oyuncusuna destek veren Çebi, kendisinden toparlanma sözü istedi. Ljajic de Başkan'a verdiği sözü tutarak yeniden çıkışa geçti.

3- SERGEN YALÇIN'IN ELİ DEĞDİ
Herkesin 'Ljajic artık bitti, fayda sağlamaz' dediği noktada oyuncusunun kalitesine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, üst üste 4 mücadelede Ljajic'i 11'de sahaya sürdü ve yeniden yıldız olduğunu hissettirdi. Takım oyununa iyice adapte olan Boşnak futbolcu, etkisini de yansıtmayı başardı.

4- DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ
Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Adem Ljajic, formsuzluğu nedeniyle milli formadan da uzak kalmaya başlamıştı. Milli takıma çağrılmama tehdidi altında kalan Ljajic, Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden takıma dönmek için ekstra motive olmuş durumda.

5- 'EVİNE GERİ DÖNERSİN' RESTİ
Sezon başından bu yana takımdan gönderilmesi konuşulan Ljajic'e devre arası öncesi menajerinden gelen uyarı işe yaradı. "Bu şekilde devam etmen halinde Sırbistan Ligi'ne geri dönersin" uyarısı alan Ljajic, hızlı bir şekilde kendine geldi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic gerçekleri! İşte geri dönüş hikayesi
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