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Türkiye’nin FIBA Dünya Sıralaması’ndaki yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa Elemeleri’nin son penceresinin tamamlanmasının ardından ’nı yayımladı. 15’inci sıradaki yerini korudu.

İHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:07 ABONE OL
Türkiye’nin FIBA Dünya Sıralaması’ndaki yeri değişmedi

Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

TÜRKİYE SIRALAMADA YERİNİ KORUDU

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa Elemeleri'nin son penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nı yayımladı. Türkiye A Erkek Milli Takımı 15'inci sıradaki yerini korudu.

Sıralamada daha önce Fransa'nın altında 7. basamakta yer alan Yunanistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin ardından 6. sıraya yükselirken, İtalya 12'den 10'uncu sıraya çıktı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD 781.8 puan
2 - İspanya 721.3 puan
3 - Avustralya 667.0 puan
4 - Arjantin 662.4 puan
5 - Sırbistan 662.0 puan
6 - Yunanistan 658.4 puan
7 - Fransa 656.0 puan
8 - Litvanya 634.6 puan
9 - Rusya 613.3 puan
10 - İtalya 596.4 puan
11 - Brezilya 591.6 puan
12 - Çekya 585.4 puan
13 - Polonya 573.7 puan
14 - Hırvatistan 546.7 puan
15 - Türkiye 531.9 puan
16 - Slovenya 521.2 puan
17 - Almanya 513.4 puan
18 - Porto Riko 509.6 puan
19 - Dominik Cumhuriyeti 494.6 puan
20 - Venezuela 494.5 puan

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Türkiye’nin FIBA Dünya Sıralaması’ndaki yeri değişmedi
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