Mustafa Cengiz'den MKE Ankaragücü maçındaki hakem kararlarına tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yanı sıra Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır'a eleştirilerde bulundu.

"TÜRK HALKINA BÖYLE KÖTÜ ÖRNEKLERİ SAHAYA SÜREMEZSİN"

Mustafa Cengiz: "VAR'daki o görmeyen kör gözler asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Özellikle kırmızı kart utanç vesilesi, hakem eve gitsin baksın. MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse, ki gidiyor bir saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi... Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya ne VAR'a ne AVAR'A"

Galibiyetinden dolayı MKE Ankaragücü'nü tebrik eden Cengiz, "VAR'daki o görmeyen kör gözler asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Özellikle kırmızı kart utanç vesilesi, hakem eve gitsin baksın." dedi.