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Omar'ın iyileşme süreci doktorları da şaşırtıyor

Yılbaşı gecesinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan 'ın başarılı sağ bek oyuncusu 'nin iyileşme sürecinin çok iyi ilerlediği açıklandı. Norveç vatandaşı olan Omar, dün sosyal medya hesabından bireysel olarak çalıştığı salondan görüntüler koymuş ve daha iyi bir şekilde döneceğini ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 20:17 ABONE OL
Omar'ın iyileşme süreci doktorları da şaşırtıyor

Yılbaşı gecesi havai fişeğin elinde patlaması sonucunda talihsiz bir kaza yaşayan ve gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour konuştu. Norveç basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti. Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı. Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor" dedi. Galatasaray'ın desteğine de teşekkür eden menajer, "Şu anda bir süreci yaşıyor ancak iyi yolda. Galatasaray ona çok destek oldu, hep yanında oldular. Norveç Milli Takımı'nda da Stale Solbakken ve yöneticilerle iyi bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.

ZAZA YİNE G.SARAY'IN GÜNDEMİNDE

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray'da sezon sonu için gündeme gelen isim, devre arasında da sarı-kırmızılılar ile adı anılan Torino'dan Simone Zaza oldu. Tuttosport'un haberine göre; Falcao ile sakatlık sorunlarından kaynaklı yolların ayrılması gündemdeyken Galatasaray, Torino forması giyen Simone Zaza için temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer adına Torino ile görüşmelerde bulunabileceği aktarılmakta. Kariyerinde daha önce Juve Stabia, Sampdoria, Viareggio, Ascoli, Juventus, Sassuolo, West Ham ve Valencia gibi takımların formalarını giyen 29 yaşındaki golcünün Torino ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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Omar'ın iyileşme süreci doktorları da şaşırtıyor
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