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'ı taşıyor! 'i geride bıraktı...

, Spor Toto 'in 29. haftasında 'yı 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim olan , ligdeki gol sayısını 15’e yükseltirken takım arkadaşı ’i geçti.

İHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 21:26 Son Güncelleme: 6.3.2021 22:21 ABONE OL
Aboubakar Beşiktaş'ı taşıyor! Larin'i geride bıraktı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Siyah-beyazlılar, 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Aboubakar, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltirken takım arkadaşı Larin'i geçti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Gaziantep FK karşısında siyah-beyazlıları galibiyete uçuran isim oldu. 15. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleci Günay'ı çalımlayarak topu filelere gönderen yıldız golcü, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Larin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı.

Bu gollerle birlikte gol sayısını 15'e yükselten yıldız futbolcu, 13 golü bulunan Larin'i geride bırakarak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi.

Aboubakar, krallık mücadelesinde 18 golü bulunan Boupendza ile de aradaki gol farkını 3'e indirmeyi başardı. Kamerunlu futbolcu bu sezon 4 de asist yaptı.

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Aboubakar Beşiktaş'ı taşıyor! Larin'i geride bıraktı...
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