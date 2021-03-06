Galatasaray 3 puan için sahada! Rakip Sivasspor

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.

30. RANDEVU!

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA PUAN KAYBI YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.