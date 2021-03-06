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Son dakika: 'dan Tahkim'e başvurusu!

Son dakika... 'ın Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybettiği mücadelede kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Kararın hatalı olduğunu düşünen sarı-kırmızılı takım, Mısırlı forvetin ceza almaması için başvuruda bulunmuştu. Ancak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mohamed'e 1 maç ceza vermişti. Galatasaray kulübü, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasına da itiraz etme kararı aldı ve 'na cezanın iptali için başvuruda bulundu.

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Giriş Tarihi: 6.3.2021 14:19 Son Güncelleme: 6.3.2021 14:30 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Tahkim'e Mostafa Mohamed başvurusu!

Sabah Özel - Son dakika... Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Kaybedilen 3 puan kadar geldiği günden beri müthiş bir performans çizen Mostafa Mohamed'in kırmızı kart görmesi de sarı-kırmızılı camiayı sarsmıştı.

Ancak Mısırlı golcünün oyundan atıldığı pozisyon büyük tartışma yaratmıştı. Kırmızı kartın haksız olduğunu ifade eden sarı-kırmızılı kulüp, kartın iptali ve oyuncuya ceza verilmemesi için TFF'ye başvurmuştu.

Yapılan başvuru reddedildi ve Profesyonel Disiplin Kurulu, Mohamed'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyleydi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

GALATASARAY A.Ş.sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA'nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu"

GALATASARAY'DAN YENİ BAŞVURU!

Sarı-kırmızılı kulüp Mısırlı forvet için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray kulübü, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasına da itiraz etme kararı aldı ve Tahkim Kurulu'na cezanın iptali için başvuruda bulundu.

Galatasaray'ın başvurusu kabul edilirse Mohamed, yarın (7 Mart) Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek.

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Son dakika: Galatasaray'dan Tahkim'e Mostafa Mohamed başvurusu!
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