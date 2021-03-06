Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Son dakika: , Galatasaraylı 'in 1 maçlık cezasını onadı

TFF , Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı 'e PFDK tarafından verilen 1 maçlık cezayı onadı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 17:15 Son Güncelleme: 6.3.2021 17:27 ABONE OL
Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Mostafa Mohamed ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK'nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir dönemin ünlü sunucularından Yasemin Bozkurt seneler sonra gelen Mehmet Ali Erbil itirafı ile gündem oldu!
Son dakika: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hocayı açıkladı! Erol Bulut ve Ersun Yanal sözleri...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine büyük müjde! Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Son dakika haberi: Korgeneral Osman Paşa'yı ablası Hüsniye Korana SABAH'a anlattı! Babası şehit paşaya böyle seslenirmiş...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı
Son dakika: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın önünde..."
Son dakika haber: Rabia Tanrıvermiş'i ölüme götüren akşamı böyle anlattı: "Gel artık, bırak, bizi öldürecek..."
Son Dakika Haberi | Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı genelgesi!
Son dakika haberi: Türkiye'de eğitimde bir ilk! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Çok önemsiyorum' dedi ve açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA