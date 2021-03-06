Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Mostafa Mohamed ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK'nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir."