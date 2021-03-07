Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı, "TFF'nin kurulları bağımsız değil bu nedenle özgür karar veremez" şeklindeki tavsiye kararlarını esas alarak FIFA'ya yapacağı başvuru için Kulüpler Birliği'ni bilgilendirdi.

Yarın yapılacak başvurunun dilekçesini Kulüpler Birliği'ne de sunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Beraber hareket edelim, bu futbol düzeni hepimizin canını yakıyor" çağrısında bulundu. Kulüpler Birliği üyeleri talebi değerlendirmek için fikir birliğine vardı. Kulüplerin, Trabzonspor'un çağrısına bağımsız olarak cevap vereceği ve ortak kararın Kulüpler Birliği tarafından alınacağı belirtildi.