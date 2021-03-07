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Son dakika: ’dan için kulüplere ‘birlik’ çağrısı!

, ’ya ile ilgili yapacağı başvuru için diğer kulüpleri de bilgilendirdi. Bordo-mavililer, hazırlattığı şikâyet dilekçesini 'ne de sunarak, FIFA standartlarının uygulanması için, 'Birlikte hareket edelim' çağrısında bulundu.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.3.2021 08:48 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor’dan TFF için kulüplere ‘birlik’ çağrısı!

Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı, "TFF'nin kurulları bağımsız değil bu nedenle özgür karar veremez" şeklindeki tavsiye kararlarını esas alarak FIFA'ya yapacağı başvuru için Kulüpler Birliği'ni bilgilendirdi.

Yarın yapılacak başvurunun dilekçesini Kulüpler Birliği'ne de sunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Beraber hareket edelim, bu futbol düzeni hepimizin canını yakıyor" çağrısında bulundu. Kulüpler Birliği üyeleri talebi değerlendirmek için fikir birliğine vardı. Kulüplerin, Trabzonspor'un çağrısına bağımsız olarak cevap vereceği ve ortak kararın Kulüpler Birliği tarafından alınacağı belirtildi.

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Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan bordo- mavililer, bu sezon dış sahada 29 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu puanların 26'sını ise Avcı ile elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 10 maça çıkan Fırtına, 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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Son dakika: Trabzonspor’dan TFF için kulüplere ‘birlik’ çağrısı!
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