Son dakika: İstenmeyen adamdı! Aboubakar küllerinden doğdu

FEYYAZ UÇAR: YAPMADIKLARIYLA DA CİDDİ KATKI SAĞLADI

Aboubakar çok özel bir oyuncu, modern bir santrfor. Beşiktaş'ın oyun planında yeri çok değerli. Takımının rakip alanda kalmasına ve çok kişiyle hücum etmesine olanak sağlıyor.

Aboubakar'ı anlatmak için herkes yaptıklarına bakıyor, biz ne yapmadıklarına bakalım:

1- Kolay kolay ofsayta düşmüyor (Bir takımın stoperi iyi oynadığı bir maçta rakibin 4-5 atağını keser. Forvet adamı 4 kere ofsayta kalırsa takımının 4 atağını kesmiş olur. Rakip stoper kadar takımı adına tehlikeye sebebiyet verir durum).

2- Hakemlerle ve rakiplerle dalaşıp gerginliğe sebep olmuyor.

3- Topla dripling yapıp kendini gösterme, çok fazla topla oynama amacında değil. Bu sayede top kaybı da yapmıyor.

4- Takım arkadaşlarıyla tartışmıyor. Sahada uyum içerisinde hareket ediyor. Sadece bunlar bir takım için çok değerli forvet oyuncusu özellikleri. Aboubakar sadece yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla da Beşiktaş'a ciddi katkılar sağlamış durumda.

İSKENDER GÜNEN: BAŞARIDA PAYI BÜYÜK

Bazı futbolcular var ki, gittikleri takımda gösterdikleri uyum ve de performansla vazgeçilmez olurlar. Aboubakar da böyle bir isim. Beşiktaş'a geldiği ilk sezonda oynadığı oyun ve attığı gollerle taraftarla bütünleşti ve de siyah-beyazlılara büyük katkılar sağladı. Ardından Porto süreci ve sakatlıklarla geçen sezonlar. Beşiktaş'a ikinci gelişinde hakkında olumsuz düşünceler vardı. Ama zaman gösterdi ki, bugüne kadar Beşiktaş'ın başarısında en büyük pay sahibi oldu. Attığı gollerle, 'Yeniden doğuşu' gerçekleştirdiğini düşünüyorum.