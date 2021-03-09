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’e benzerliği ile dikkat çeken : "Onunla gurur duyuyorum”

Ünlü Futbolcu ’e benzerliğiyle ünlenen Devrek doğumlu , görenleri şaşkına çeviriyor. Mesut Özil’e oldukça benzeyen Barut, “Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum” dedi. Ayrıca Mustafa Barut, Mesul Özil'in de doğum yeri olan Devrek'te doğmuş. İşte Mesut Özil'e olan benzerliğiyle gündeme gelen Mustafa Barut'un o sözleri...

İHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:06 Son Güncelleme: 9.3.2021 16:12 ABONE OL
Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken Mustafa Barut: Onunla gurur duyuyorum”

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan ve daha sonra Bartın'a yerleşen 21 yaşındaki Mustafa Barut, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e olan benzerliği ile görenleri şakına çeviriyor. Mesut Özil ile aynı ilçede doğan Mustafa Barut, sosyal medyaya attığı videodan sonra herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılaşan 21 yaşındaki Mustafa Barut, Mesut Özil ile gurur duyduğunu söyledi.

"BURADAN MESUT'A SESLENİYORUM..."

Mesut Özil benzerliği sayesinde herkesin kendisi ile video ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Barut, "Mesut Özil'e benzemekten gurur duyuyorum. Bir sosyal medya hesabı açtım, roman havası attım çok beğeni almış. İnsanlar çok beğendi, destek veriyorlar. Mesut Özil'le gerçekten yan yana gelip fotoğraf çektirmek çok istiyorum. Buradan kendisine sesleniyorum, onu çok seviyorum" dedi.

"MAÇLARDA ONUN YERİNE OYNASAM KİMSE ANLAMAZ"

Kendisinin Mesut Özil'e benzerliği sayesinde sahada oynayabileceğini ifade eden Mustafa Barut, "Kendisi geçen maç sakatlandı, çok moralim bozuldu. Maçlarda Mesut Özil'in yerine beni koysa kimse anlamaz. Buradan sesleniyorum onun yerine beni alın, kimse anlamaz" esprisini yaptı.

Özil'in köyüne de giderek akrabalarını da ziyaret ettiğini söyleyen Barut, Mesut Özil'e büyük bir saygı gösterdiğini ifade etti.



"İLGİDEN MEMNUNUM"

İnsanların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mustafa Barut, "Benzerlik olunca ilgi de oluyor, herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Videolarda Mesut Özil ile dalga geçtiğimi söylüyorlar, alakası yok. Ben roman oynuyorum, şarkı söylüyorum amacım insanları mutlu etmek. Devrek'e gittim Mesut Özil geldi dediler herkes fotoğraf çektirmek istedi. Mesut Özil'in amcasının yanına gittim. Kendisi ile çay içtim. 'Benzerliğin ile gurur duy. Videolarını beğeniyorum, sadece Mesut Özil ile alay geçme' dedi. Ben kimse ile alay geçmiyorum, sadece ben roman oynuyorum ve şarkı söylüyorum. Zaman zaman kötü yorumlarla karşılaştım. Ben kimseye kötü yorum yapmıyorum. Ben herkesin mutlu olması için çaba gösteriyorum. Kimseye kötü bir yorum yapmıyorum. Onlar da bana yapmasınlar. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Herkese saygı duymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken Mustafa Barut: "Onunla gurur duyuyorum”
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