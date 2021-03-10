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'tan açıklaması! İşte sakatlık durumu

, pazartesi günü yapılan idmanda sağ alt baldırında ağır hisseden 'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit ediliği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 12:58 ABONE OL
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! İşte sakatlık durumu

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! İşte sakatlık durumu
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