Hemen hemen herkesin takımına skor katkısı yaptığı Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var.
TEK EKSİK MONTERO
Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero bu sezon gol sevinci yaşayamayan isimler. Dorukhan'ın 3, Rıdvan'ın 2 asisti bulunurken İspanyol stoper Montero'nun henüz skor katkısı yok.
Montero'nun da gol ya da asist yapması halinde takımdaki tüm futbolcular skor katkısı yapmış olacak.
WALL'İNTON!
Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton da performansını her hafta yukarı çekmeye devam ediyor.
139 kez topla buluşup paslarını 117 kez isabetli kullanırken Süper Lig'de bir maçta en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu.
Aynı zamanda en çok ikili mücadele kazanan isim olurken, hava topu da kaybetmedi.
Tecrübeli ismin performansının yansıması şu şekilde:
%91.3 rakip yarı sahada pas isabeti
%81.8 ikili mücadele kazanma (Maçın en iyisi)
%100 hava topu kazanma (Maçın en iyisi)
9 sahipsiz top kazanma (Maçın en iyisi)
BELHANDA ÖNERİSİNE RET
Öte yandan Galatasaray'ın hafta içerisinde sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, İstanbul'dan ayrılmayarak kulüp aramaya başladı.
İstanbul takımlarına haberler gönderen Belhanda cephesinin, Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı belirtildi.
Ancak siyah-beyazlıların görüşme isteğine ret yanıtı vererek, Belhanda'yla ilgili bir yönetimin bir tasarrufu olmadığı kaydedildi.
RİSKLİ KAZANÇ
Başakşehir maçına Josef, Rosier, Ghezzal ve Necip'in kart sınırında olmasıyla çıkan Beşiktaş'ta 4 ismin de kart görmemesi herkesi mutlu etti.
Derbi öncesi rotasyon yapmayan teknik direktör Sergen Yalçın elindeki en iyi 11'i sahaya sürerken, bu oyunculardan da katkı almayı bildi.
Josef galibiyeti getiren golü atarken, Ghezzal ve Rosier ise maçı asist yaparak tamamladı.