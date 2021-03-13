Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Son dakika: 'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

'de 'i devirerek takipçileri ve ile arayı açan lider 'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan gönderdiği , transfer için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İşte Siyah-Beyazlılar'ın yanıtı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.3.2021 15:39 Son Güncelleme: 13.3.2021 15:57 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

'de attığı 62 golle dikkat çeken 'ta tam tamına 20 futbolcu rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar da Aboubakar ligde 15 gole ulaşırken, Larin de 14 gol kaydederek başı çeken oyuncular oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Hemen hemen herkesin takımına skor katkısı yaptığı 'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

TEK EKSİK MONTERO

Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero bu sezon gol sevinci yaşayamayan isimler. Dorukhan'ın 3, Rıdvan'ın 2 asisti bulunurken İspanyol stoper Montero'nun henüz skor katkısı yok.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Montero'nun da gol ya da asist yapması halinde takımdaki tüm futbolcular skor katkısı yapmış olacak.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

WALL'İNTON!

Bu arada 'ın Brezilyalı stoperi Welinton da performansını her hafta yukarı çekmeye devam ediyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

31 yaşındaki oyuncu maçında 1 gol atarken istastikleriyle de öne çıktı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

139 kez topla buluşup paslarını 117 kez isabetli kullanırken 'de bir maçta en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Aynı zamanda en çok ikili mücadele kazanan isim olurken, hava topu da kaybetmedi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Tecrübeli ismin performansının yansıması şu şekilde:

%91.3 rakip yarı sahada pas isabeti
%81.8 ikili mücadele kazanma (Maçın en iyisi)
%100 hava topu kazanma (Maçın en iyisi)
9 sahipsiz top kazanma (Maçın en iyisi)

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

BELHANDA ÖNERİSİNE RET

Öte yandan 'ın hafta içerisinde sözleşmesini feshettiği , İstanbul'dan ayrılmayarak kulüp aramaya başladı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

İstanbul takımlarına haberler gönderen Belhanda cephesinin, 'ın da kapısını çaldığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Ancak siyah-beyazlıların görüşme isteğine ret yanıtı vererek, Belhanda'yla ilgili bir yönetimin bir tasarrufu olmadığı kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

RİSKLİ KAZANÇ

maçına Josef, Rosier, Ghezzal ve Necip'in kart sınırında olmasıyla çıkan 'ta 4 ismin de kart görmemesi herkesi mutlu etti.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Derbi öncesi rotasyon yapmayan teknik direktör Sergen Yalçın elindeki en iyi 11'i sahaya sürerken, bu oyunculardan da katkı almayı bildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!

Josef galibiyeti getiren golü atarken, Ghezzal ve Rosier ise maçı asist yaparak tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Kutsi ile Sibel Ülker’in sürpriz evliliğine Feyza Çıpa’dan yorum geldi!
Son dakika haberi | Yeni kredi paketi geliyor! Detaylar belli oldu: Kimler yararlanacak?
Son dakika Genelgesi | 76 şehirde alarm! Yüz yüze eğitim olan şehirlerde yeni tedbirler
SON DAKİKA | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda sonrası Onyekuru da...
SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Ciddi fiyat farkı var!
Son dakika: Ekonomide yol haritası açıkladı! 2021 reform yılı olacak
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Beşiktaşlı isme şok sözler! "Torpille 11'de oynuyor gibi, kadro dışı bıraksalar alkışlarım"
Şoray Uzun’un Rasim Öztekin’in anma töreninde söylediği sözler yürekleri dağladı! Sanki içine doğmuş gibi...
Son dakika: Koronavirüs salgınında uzmanlardan restoranlar için rehavet uyarısı
Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları: Dışarı çıkmayın! İşte o iller
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan transfer için kapısını çalan Belhanda'ya cevap!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA