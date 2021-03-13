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Son dakika: Falcao geri döndü! Cisse ve Samatta detayı...

Son dakika... , 'in 30. haftasında 'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı Falcao'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Galatasaray'ın geçen hafta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede 2 gol atan ve takımına 1 puan getiren Kolombiyalı, Kayseri deplasmanında da golünü attı. Falcao böylece sarı-kırmızılı takımın son 3 golüne imza atmış oldu. Sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Kolombiyalı golcü, 'nin forvetleri Samatta ve Cisse'yi de geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 20:08 Son Güncelleme: 13.3.2021 20:26 ABONE OL
Son dakika: Falcao geri döndü! Cisse ve Samatta detayı...

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun 44'üncü dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Bu sezon sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamayan Falcao, 27. haftada oynanan Erzurumspor maçıyla formasına kavuşmuştu.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta 45 dakika sahada kalan Falcao, gol katkısı yapamazken geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında 2 golle takımının gol yükünü taşıyan isim olmuştu.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA 3 GOL

Kayserispor deplasmanına sürpriz bir kadroyla çıkan Fatih Terim, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ve Falcao'yu aynı anda sahaya sürdü. Maça etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda Falcao ile pozisyonlara girmeyi başardı.

İlk yarının son dakikalarından sol kanattan Saracchi'nin ortasını şık bir gol vuruşu ile tamamlayan Falcao, ilk 11'de başladığı son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

SAMATTA VE CISSE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı golcüleri Samatta ve Cisse'nin gol sayılarını geride bırakan Falcao, Galatasaray'da da Diagne'nin ardından 8 golle en golcü oyuncu konumunda.

Samatta'nın Fenerbahçe formasıyla 5 golü bulunurken, Cisse'nin 4 golü bulunuyor.

Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: "Usta işi bir gol"

"USTA İŞİ BİR GOL"

Devre arasında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, "Falcao müthiş bir gol attı. Usta işi bir gol. Her topçunun atacağı bir gol değil." ifadelerini kullandı.

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