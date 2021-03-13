Son dakika: Falcao geri döndü! Cisse ve Samatta detayı...

Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: "Usta işi bir gol"

"USTA İŞİ BİR GOL"

Devre arasında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, "Falcao müthiş bir gol attı. Usta işi bir gol. Her topçunun atacağı bir gol değil." ifadelerini kullandı.