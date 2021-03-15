Beşiktaş 10 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek.

Hafta sonunda rakibini 7 yıl sonra deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta aynı zamanda pas rekoru kırmıştı. Kartal'da hedef, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi de kazanarak finale yükselmek.