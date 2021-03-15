Ellerim bomboş

SON 4 MAÇTA 2 YENİLGİ VE 1 BERABERLİK ALININCA TOPLAM KAYIP 8 PUANA ULAŞTI
Son 3 haftada aldığı iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Erzurumspor ile oynanan maçın ilk yarısında pozisyonlar bulsa da sonuç üretmeyi başaramadı. Karşılaşmanınilk devresindesahasında kontratak oynayanErzurum ise ilk yarıdadaha önemli pozisyonlarbulan taraf oldu.Rakip atağa kalktığında komple defans yapan bordo- mavililerin en önemli silahı olan Nwakaeme ise ilerideçok fazla top ezinceoyundan alındı. Erzurumspor'un topla oynama, isabetli şut, isabetli orta gibi birçok kritik istatistikte önde olduğu maçta Trabzonspor, son haftalardaki kötü performansını Erzurum'da da sürdürdü. Maçı kazanmayı daha çok isteyen ve son ana kadar zorlayan ev sahibi ekip galibiyeti kaçıran taraf olurken, Trabzonspor ise sezonbaşından itibaren en çok pozisyonverdiği maçlardan birisini geride bırakarak, bir puanı alan taraf oldu.
BU GOL KAÇTI!
Bordo-mavililer, maçın 79. dakikasında Djaniny ilk çok net bir pozisyondan faydalanamadı. 29 yaşındaki futbolcu, topu kale yerine üstten auta gönderdi.
ERZURUM'DA SERİ BİTTİ Bordo-mavililerErzurum deplasmanındanilk kez eli boş döndü.Daha önce Dadaşlar'a lig vekupada toplam 3 kez konukolan Trabzonspor, tamamınıkazanırken 9 kez de rakipfileleri sarsmıştı. Ancakdün beraberliktetanıştı.
DIŞ SAHADA İLK KEZ TEKLEDİ
TRABZONSPOR'UN başına geçip takıma çıkış yaşatan Abdullah Avcı, düne kadar 5 dış saha maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam,kendi kariyerinin aynı sezondaki enuzun serisini yakalamak için çıktığıkarşılaşmada berabere kalınca, seriErzurum'da noktalandı.