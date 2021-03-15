Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ellerim bomboş

Ellerim bomboş

Üst üste zaferlerle 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ’da düşüş hız kazandı. Erzurum karşısında etkili olamayan, bulduğu pozisyonları da harcayan Fırtına, 1 puana razı oldu

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
SON 4 MAÇTA 2 YENİLGİ VE 1 BERABERLİK ALININCA TOPLAM KAYIP 8 PUANA ULAŞTI

Son 3 haftada aldığı iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Erzurumspor ile oynanan maçın ilk yarısında pozisyonlar bulsa da sonuç üretmeyi başaramadı. Karşılaşmanın ilk devresinde sahasında kontratak oynayan Erzurum ise ilk yarıda daha önemli pozisyonlar bulan taraf oldu. Rakip atağa kalktığında komple defans yapan bordo- mavililerin en önemli silahı olan Nwakaeme ise ileride çok fazla top ezince oyundan alındı. Erzurumspor'un topla oynama, isabetli şut, isabetli orta gibi birçok kritik istatistikte önde olduğu maçta Trabzonspor, son haftalardaki kötü performansını Erzurum'da da sürdürdü. Maçı kazanmayı daha çok isteyen ve son ana kadar zorlayan ev sahibi ekip galibiyeti kaçıran taraf olurken, Trabzonspor ise sezon başından itibaren en çok pozisyon verdiği maçlardan birisini geride bırakarak, bir puanı alan taraf oldu.

BU GOL KAÇTI!
Bordo-mavililer, maçın 79. dakikasında Djaniny ilk çok net bir pozisyondan faydalanamadı. 29 yaşındaki futbolcu, topu kale yerine üstten auta gönderdi.

ERZURUM'DA SERİ BİTTİ
Bordo-mavililer Erzurum deplasmanından ilk kez eli boş döndü. Daha önce Dadaşlar'a lig ve kupada toplam 3 kez konuk olan Trabzonspor, tamamını kazanırken 9 kez de rakip fileleri sarsmıştı. Ancak dün beraberlikte tanıştı.

DIŞ SAHADA İLK KEZ TEKLEDİ
TRABZONSPOR'UN başına geçip takıma çıkış yaşatan Abdullah Avcı, düne kadar 5 dış saha maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, kendi kariyerinin aynı sezondaki en uzun serisini yakalamak için çıktığı karşılaşmada berabere kalınca, seri Erzurum'da noktalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Milyonların gözü Kabine Toplantısında! Başkan Erdoğan açıklaması bekleniyor
Son dakika haberi: Büyükşehirlerde koronavirüs şoku: 3 katına çıktı!
Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Her hafta biraz daha artıyor!
Son Dakika: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Son dakika: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken VAR yorumu! "Bu çizgiler hep Fenerbahçe aleyhine..."
Son dakika: İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek konuştu, duruşma salonu buz kesti... "Utanmadan, korkmadan anlatacağım"
Survivor eleme adayı belli oldu! 14 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Fenerbahçe'de son dakika! Erol Bulut için karar günü...
Altın fiyatları için rüzgar tersten esiyor! Altın tahtından mı olacak?
Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Piyasalara merkez bankaları ayar verecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ellerim bomboş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA