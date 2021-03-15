Ellerim bomboş

SON 4 MAÇTA 2 YENİLGİ VE 1 BERABERLİK ALININCA TOPLAM KAYIP 8 PUANA ULAŞTI3 haftada aldığı iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Erzurumspor ile oynanan maçın ilk yarısında pozisyonlar bulsa da sonuç üretmeyi başaramadı.atağa kalktığında komple defans yapan bordo- mavililerin en önemli silahı olanErzurumspor'un topla oynama, isabetli şut, isabetli orta gibi birçok kritik istatistikte önde olduğu maçta Trabzonspor, son haftalardaki kötü performansını Erzurum'da da sürdürdü.kazanmayı daha çok isteyen ve son ana kadar zorlayan ev sahibi ekip galibiyeti kaçıran taraf olurken,geride bırakarak, bir puanı alan taraf oldu.Bordo-mavililer, maçın 79. dakikasında Djaniny ilk çok net bir pozisyondan faydalanamadı. 29 yaşındaki futbolcu, topu kale yerine üstten auta gönderdi.TRABZONSPOR'UN başına geçip takıma çıkış yaşatan Abdullah Avcı, düne kadar 5 dış saha maçından da galibiyetle ayrılmıştı.