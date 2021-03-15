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Gol perdesini 35’te Novak ile açan sarı-lacivertliler, 4 dakika sonra ’le kendi kalesine gol attı. Kadıköy fobisi devreye girdi. Ayite’nin golüyle evinde üst üste 4. kez puan kaybetti

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Fenerbahçe alt üst
Son dakikada İrfan Can direği nişanladı. Bu sezon 17. direk oldu

Kâbuslar evi-6
Fenerbahçe, Kadıköy'de tarih yazdı! Daha sezon bitmeden 6 yenilgi birden aldı. Sarı-lacivertliler; Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya, G.Saray, Göztepe ve G.Birliği'ne mağlup oldu. Kanarya daha önce 1968-69,1987-88 ve 1992-93 sezonlarınla evinde 5 kez boyun eğmişti. Bu sezon ise tarihinde ilk kez 6 yenilgiyle tanıştı.

21 yıl sonra yenildi
Gençlerbırlığı'nı konuk ettiği son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (17G-2B) dün bir ilk yaşadı. Sarı-lacivertliler, Mayıs 2000'in ardından (1-3), Başkent ekibine 21 yıl sonra mağlup oldu.

Cocu'yu aratmadı!
KADIKÖY'DE son 4 maçını kazanamayan (1B- 3M) Erol Bulut, 2018-19 sezonunda takımın başında olan Phillip Cocu'nun rekorunu (2B- 2M) egale etti. Evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, 1992-93'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor. 6 mağlubiyet, 2 beraberlikle Kadıköy'de tam 22 puandan olan Kanarya, dış sahada ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile en çok puan toplayan (35) takım durumunda.

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