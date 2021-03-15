Fenerbahçe alt üst

Son dakikada İrfan Can direği nişanladı. Bu sezon 17. direk olduFenerbahçe, Kadıköy'de tarih yazdı! Daha sezon bitmeden 6 yenilgi birden aldı. Sarı-lacivertliler; Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya, G.Saray, Göztepe ve G.Birliği'ne mağlup oldu. Kanarya daha önce 1968-69,1987-88 ve 1992-93 sezonlarınla evinde 5 kez boyun eğmişti. Bu sezon ise tarihinde ilk kez 6 yenilgiyle tanıştı.Gençlerbırlığı'nı konuk ettiği son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (17G-2B) dün bir ilk yaşadı. Sarı-lacivertliler, Mayıs 2000'in ardından (1-3), Başkent ekibine 21 yıl sonra mağlup oldu.KADIKÖY'DE son 4 maçını kazanamayan (1B- 3M) Erol Bulut, 2018-19 sezonunda takımın başında olanEvinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe,6 mağlubiyet, 2 beraberlikledış sahada ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile en çok puan toplayan (35) takım durumunda.