Akıllı yatırım

Başakşehir karşısında galibiyet ile sahadan ayrılan ve zirvede yerini sağlamlaştıran Beşiktaş'tayine performanslarıyla göz doldurdu. Şampiyonluk yarışında olan diğer takım oyuncularının ortalamalarına göre daha düşük bedeller alan bu üç isim,Sakat geçirdiği uzun bir dönem sonrası Beşiktaş'a sezon başında15 gol ve yaptığı 5 asist ile takımına doğrudankazandırdı. Kamerunlu yaklaşıkücret alırken,puan primi elde etti.Beşiktaş'ta 14 gol atan, 4 de asist yapmayı başaran Larin ise bir dönem transferi çok eleştirilen isimdi. Beşiktaş'tan yıllık 1.75 milyon Euro (15.7 milyon TL) alan Kanadalı, buna karşın çok sayıda maçta puanlar getirdi. Beşiktaş, Larin'in katkılarıyla 14 puan elde etti ve 12 milyon TL'yi kasasına koydu.Beşiktaş'ta özellikle kanat ortalarında olan etkinlikleriyle öne çıkangeçtiğimiz sezon bu yükü sırtlayan Caner Erkin'in üstüne çıkmayı başardı. Cezayirli futbolcu,Beşiktaş'a kiralama bedelsiz, yıllık 1.35 milyon Euro (12.1 milyon TL) karşılığında transfer olmuştu. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun skora etkileriyle