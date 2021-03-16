Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler burada

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Yarı final mücadelesinde ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş, sahasında galip gelmek ve avantaj kazanmak istiyor. Deplasmana gidecek olan Başakşehir ise Süper Ligin zirvesinde yer alan rakibini evinde mağlup ederek puan ve moral kazanmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Beşiktaş Başakşehir kupa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarla BJK Başakşehir maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek istiyor.
ZTK Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor canlı yayın izleme linki ve maçın 11'lerine ilişkin detaylar şöyle;
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir yarı final maçı 16 Mart 2021 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç saatinden itibaren aşağıda yer alan canlı yayın oynatıcısına tıklayarak mücadeleyi izleyebilirsiniz.
NOT: Canlı yayın oynatıcısında sorun yaşamanız durumunda aşağıda yer alan linke tıklayarak canlı yayını izleyebilirsiniz.
Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar
Başakşehir XI: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınmayla başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 5'e 3 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Turuncu-lacivertli ekibin dün yaptığı antrenmanda dizine darbe alan Rafael'in durumunun yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı aktarıldı.
Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildiği, Fredrik Gulbrandsen'in ise fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.