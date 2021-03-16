Kendim ettim kendim buldum!

Erol Bulut, geniş kadroyu iyi yönetemedi, oyun içi hamleleriyle de kredisini tüketti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yaptığıhatalarlahem kendi hem de takımınsonunu hazırladı… Sezon başından bu yana maç içihamleleriyle eleştirilen 46 yaşındaki teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne Kadıköy'de yenilirken takımın enverimli 10 numarasıPelkas'ı solbek oynatarakhatalarına başka bir boyutgetirdi. Bulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti. İşte Bulut'un sezon başındanbu yana düzenli olaraktekrarladığı hatalar:
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, Mame Thiam'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. Ancak hiçbirsıkıntısı olmamasına rağmen Bulut, Galatasaray derbisindeThiam'ı 90 dakika kulübede bekletti ve maç kaybedildi.
SEZONU 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarca Brezilyalı oyuncunun olmadığı bir orta saha kurgusuoluşturamadı. Bu sebeple Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.
ELDE iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner Valencia'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu. Bu sezon Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı 11maçın 5'inde Valencia 11'de yoktu. Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.
EROL Bulut ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı. Gençlerbirliği maçının 57. dakikasından itibaren3-5-2'ye dönen Bulut ve kurmayları, takımın en iyi 10 numarası Dimitris Pelkas'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı! Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu!