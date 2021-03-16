Kendim ettim kendim buldum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut,Sezon başından bu yana46 yaşındaki teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne Kadıköy'de yenilirkenBulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, Mame Thiam'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. AncakSEZONU 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarcaBu sebeple Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.ELDE iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner Valencia'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu.Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.EROL Bulut ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı.takımın en iyi 10 numarası Dimitris Pelkas'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı! Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu!