Son dakika... Kupada ilk finalist Başakşehir'i yenen Beşiktaş oldu!

Başakşehir, Beşiktaş karşısında 48. dakikada gole yaklaştı. Demba Ba'nın şutunda top direkten döndü.

60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle fark 1'e indi.

73' N'Koudou'nun ortasında Larin'in etkili kafa vuruşunu Mert Günok kornere çeldi.

Başakşehir, Giuliano'nun 77. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi ve uzatmalara gitti.

BEŞİKTAŞ 2-2 BAŞAKŞEHİR (NORMAL SÜRE SONUCU)

Beşiktaş 102. dakikada Larin'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

İlk uzatma devresi sona erdi.

Maçın ikinci uzatma devresinde gol olmadı ve Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yenerek kupada ilk finalist oldu.

MAÇ SONUCU! BEŞİKTAŞ 3-2 BAŞAKŞEHİR

GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir

GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir

GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir

GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir

GOL | Beşiktaş 3-2 Başakşehir

"İLK KEZ KUPA KAZANMA ŞANSIM VAR"

Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, kariyeri açısında son derece önemli bir maçı kazandıklarını belirtti. Yalçın, ilk kez kupa kazanma şansı elde ettiğini söyledi. Deneyimli hocanın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Oyun saha içerisinde kaldı. İki tarafta iyi niyetliydi. İki takım oyuncularını da tebrik ederim. Aboubakar'ın çıkması bizi etkiledi. Oyunu rakibe verdik ve sonuçta 2 tane gol yedik. Uzatmalarda oyunda daha iyi olan taraf bizdik ve sonunda turu geçen taraf biz olduk.

Önümüzde hangi maç varsa, konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Konsantrasyonumuz Başakşehir maçındaydı. Bugün benim için de önemli bir gün oldu. Kariyerimde ilk kez kupa kazanma şansım var. Beşiktaş da 10 yıldır bu kupayı kazanamıyor. İnşallah bu sene bu kupayı kazanıp uzun süreli hasrete son veririz.

Final maçına çok var, konsantrasyonumuz artık ligde olacak. Derbi, zor bir maç. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi, onların kötü takım olduğunu veya kötü oyun oynadıklarını göstermez. Çok iyi oyuncuları var. Çok zor bir maç olacak. İyi hazırlanacağız.

Aboubakar'ın son durumu hakkında doktorlarla konuşmadık. Yarın yapılacak kontrollerin ardından son durumu belli olur.

Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Küçük bir puan avantajımız var ama 10-11 haftalık dilimde 3-5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Son dakikaya kadar şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarlarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları