Son dakika... Kupada ilk finalist Başakşehir'i yenen Beşiktaş oldu!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yarı final maçında kozlarını paylaştı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde fırtına gibi esen siyah-beyazlılar, geçen sezonki şampiyonluğun aksine bu yıl çok kötü bir grafik çizen Başakşehir'i ağırladı. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazanan Kara-Kartal finale yükseldi.
Aboubakar, Vida ve Larin'in golleriyle 3-2 galip gelen Beşiktaş ilk finalist olurken, dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le bu sezon oynadığı üçüncü maçı da 3-2'lik skorla kazanmış oldu.
BEŞİKTAŞ 3-2 BAŞAKŞEHİR
16' Aboubakar
22' Vida
60' Deniz Türüç
77' Giuliano
102' Larin
MAÇTAN DAKİKALAR...
6' Beşiktaş, Welinton'ın kafa vuruşunda 1-0 öne geçti ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
16' Beşiktaş, Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
22' Beşiktaş'ın golleri peş peşe geldi. Siyah-beyazlılar 22'de Vida ile farkı 2'ye çıkardı.
45' Başakşehir gole çok yaklaştı. Youssouf'un yakın mesafeden kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş 2-0 Başakşehir (İlk yarı sonucu)
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, ilk yarının sonunda sakatlık geçirdi. İkinci yarının başında yerini Larin'e bırakan Aboubakar'ın ciddi bir sorunu olmadığı ifade edildi.
Başakşehir, Beşiktaş karşısında 48. dakikada gole yaklaştı. Demba Ba'nın şutunda top direkten döndü.
60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle fark 1'e indi.
73' N'Koudou'nun ortasında Larin'in etkili kafa vuruşunu Mert Günok kornere çeldi.
Başakşehir, Giuliano'nun 77. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşma 2-2 sona erdi ve uzatmalara gitti.
BEŞİKTAŞ 2-2 BAŞAKŞEHİR (NORMAL SÜRE SONUCU)
Beşiktaş 102. dakikada Larin'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.
İlk uzatma devresi sona erdi.
Maçın ikinci uzatma devresinde gol olmadı ve Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yenerek kupada ilk finalist oldu.
MAÇ SONUCU! BEŞİKTAŞ 3-2 BAŞAKŞEHİR
GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir GOL | Beşiktaş 3-2 Başakşehir
"İLK KEZ KUPA KAZANMA ŞANSIM VAR"
Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, kariyeri açısında son derece önemli bir maçı kazandıklarını belirtti. Yalçın, ilk kez kupa kazanma şansı elde ettiğini söyledi. Deneyimli hocanın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Oyun saha içerisinde kaldı. İki tarafta iyi niyetliydi. İki takım oyuncularını da tebrik ederim. Aboubakar'ın çıkması bizi etkiledi. Oyunu rakibe verdik ve sonuçta 2 tane gol yedik. Uzatmalarda oyunda daha iyi olan taraf bizdik ve sonunda turu geçen taraf biz olduk.
Önümüzde hangi maç varsa, konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Konsantrasyonumuz Başakşehir maçındaydı. Bugün benim için de önemli bir gün oldu. Kariyerimde ilk kez kupa kazanma şansım var. Beşiktaş da 10 yıldır bu kupayı kazanamıyor. İnşallah bu sene bu kupayı kazanıp uzun süreli hasrete son veririz.
Final maçına çok var, konsantrasyonumuz artık ligde olacak. Derbi, zor bir maç. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi, onların kötü takım olduğunu veya kötü oyun oynadıklarını göstermez. Çok iyi oyuncuları var. Çok zor bir maç olacak. İyi hazırlanacağız.
Aboubakar'ın son durumu hakkında doktorlarla konuşmadık. Yarın yapılacak kontrollerin ardından son durumu belli olur.
Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Küçük bir puan avantajımız var ama 10-11 haftalık dilimde 3-5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Son dakikaya kadar şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarlarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları
ABOUBAKAR'DAN KUPADA İLK GOL...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Başakşehir filelerini havalandıran Aboubakar, kupadaki ilk golüne imza attı.
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız golcü, Tolga Ciğerci'yi şık bir çalımla geçerek kaleci Mert'in sağından topu filelerle buluşturdu ve Türkiye Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 kez gol sevinci yaşayan ve 5 de asist yaparak 20 gole direkt etki eden Aboubakar, Türkiye Kupası'nda da ilk gol sevincini yaşadı.
ABOUBAKAR TEDBİR AMAÇLI OYUNDAN ALINDI
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında oyundan alındı.
Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.
10 YILDIR KUPAYA HASRET
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.
2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.
Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.