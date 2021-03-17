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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:00

'a Ryan Donk'tan iyi haber

DHA
Galatasaray'a Ryan Donk'tan iyi haber

Süper Lig'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takıma Ryan Donk'tan iyi haber geldi. Deneyimli futbolcu, takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor ile cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Hollandalı stoper Donk, takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray'a Ryan Donk'tan iyi haber
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